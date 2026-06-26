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PREDSJEDNIK HUP-A

Mislav Balković: S Ministarstvom financija tražimo način da porez na ekstraprofit ne plaćaju svi uspješni poduzetnici

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Hanan Nanić , Helena Puljiz
|
26. lip. 2026. 20:45
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Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković, u N1 studiju uživo kod Hanan Nanić, objasnio je razloge zbog kojih se HUP ne slaže s uvođenjem poreza na prekomjernu dobit od 50 posto

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"To nije antiinflacijska mjera nego kazna za nekog tko je iskoristio inflaciju za ekstradobit, ali je problem što će biti kažnjeni i one koji su rasli i bili uspješni u poslovanju. Porez od 50 posto na dobit nema nijedna europska zemlja. Najveći problem je slanje krive antiinvesticijske poruke i to u trenutku kad Hrvatska pristupa OECD-u, kad želi privući investicije. Ovakva mjera tjera i domaće i strane investitore iz Hrvatske", poručio je Balković.

"Kažnjava se one koji su dobit ostvarili ulaganjima i inovacijama"

Dodao je i kako se uvođenjem poreza na prekomjernu dobit - poreza kakvog nema nitko u Europi - usred godine, pokazuje da Hrvatska nema financijsku stabilnost.

Otkrio je kako HUP intenzivno s Minstarstvom financija i Poreznom upravom pokušava pronaći modele koji će manje štetiti gospodarstvu, pa da se ne kažnjava one koji su dobit ostvarili od inovacija i ulaganja, a ne od izvanrednih tržišnih okolnosti.

Screenshot N1
N1

Previsoki rast plaća u javnom sektoru

Predsjednik HUP-a je kao jedan od problema hrvatskog gospodarstva apostrofirao visoki rast plaća u javnom sektoru.

"Rast plaća u javnom sektoru je veliki problem. Od 2022. godine povećali su za 63 posto plaće u javnom sektoru – to se nigdje u Europi nije dogodilo, a sad se traži dodatnih 800 milijuna eura za njihove plaće. To je poreknulo rast plaća i u privatnom sektoru, ali produktivnost raste duplo sporije od rasta plaća i mi to ne možemo pratiti. Za čak 32 posto je sad plaća manja u privatnom sektoru nego u javnom, što nema nigdje u Europi", naglasio je Balković.

Kratkoročni najam i paušalni obrti su privilegirani

Rekao je i da za europskim prosjekom zaostajemo čak 60 posto u produktivnosti i da nam nedostaju mjere za privlačenje investicija.

"Mjera kojom se oprezuje prekomjerna dobit je mjera suprotna tome", ocijenio je Balković.

Kritizirao je i činjenicu da se u trgovačkim društvima plaća oporezuje deset puta više nego u paušalnim obrtima i kratkoročnom najmu te da je kratkoročni najam dugoročno priviliegiran.

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