Mislav Balković: S Ministarstvom financija tražimo način da porez na ekstraprofit ne plaćaju svi uspješni poduzetnici

"Rast plaća u javnom sektoru je veliki problem. Od 2022. godine povećali su za 63 posto plaće u javnom sektoru – to se nigdje u Europi nije dogodilo, a sad se traži dodatnih 800 milijuna eura za njihove plaće. To je poreknulo rast plaća i u privatnom sektoru, ali produktivnost raste duplo sporije od rasta plaća i mi to ne možemo pratiti. Za čak 32 posto je sad plaća manja u privatnom sektoru nego u javnom, što nema nigdje u Europi", naglasio je Balković.