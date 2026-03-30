Novi udar na džepove: Cijena jedne vrste mesa mogla bi skočiti i za 15 posto

Uzgajivači upozoravaju kako će nedostatak goriva i mineralnih gnojiva utjecati na nadolazeću proljetnu sjetvu.
"Na žalost, to je jednostavno logičan slijed događaja koji će uslijediti. Imamo veliki nedostatak teladi na europskom tržištu. Veliki porast općenito cijena teladi i povećanje općenito ulaznih težina teladi i samim time povećanja troškova za naše uzgajivače od ulaznih troškova. S druge strane, imamo kontinuirani rast svih drugih inputa, tako da rast cijena je neminovan", pojasnio je Gelemanović.
Vlasnik farme dodaje da će i rast energenata definitivno utjecati na cijenu, a ono što zabrinjava za nadolazeću proljetnu sjetvu je i nedostatak goriva i općenito porast cijena mineralnih gnojiva. Gelemanović kaže kako prognoze pokazuju kako će cijena junadi ići prema gore za nekakvih 10 do 15 posto u skorijem vremenu.
Na pitanje može Vlada poduzeti neke mjere kako bi pomogli uzgajivačima i zaštitili građane od novog udara na njihove kućne budžete, Gelemanović odgovara: "Na žalost, tu nekog čarobnog štapića nema. Udruga Baby Beef dugi niz godina surađuje i sa znanstvenom zajednicom, nudi rješenja."
"Najčešće ta rješenja nisu poslušana od strane zakonodavaca. Ono što mi definitivno trebamo da država odmah krenuti u povećanje broja plotkinja, a samim time i povećanja broja teladi kako bi ove nestabilnosti mogli suspregnuti. Država u kratkoročnom i dugoročnom vremenu mora povećati investicije u govedarski sektor. To je jednostavno neminovno. Imamo i jednostavno boljku koja se već dugi niz godina proteže, a to je rješavanje poljoprivrednog zemljišta za naše uzgajivače", kaže Gelemanović.
