Odakle NIS nabavlja naftu? "Kupuje se gdje god je moguće i dostupno"

Godine 2022. u Srbiju je uvezeno 3,234 milijuna tona nafte – većinom iz Iraka (oko 52%), dok je ostatak dolazio iz Rusije i Kazahstana. Nakon početka rata u Ukrajini NIS je privremeno povećao uvoz iz Rusije, ali je taj trend prekinut nakon što je EU zabranila uvoz ruske nafte, a Srbija nije dobila izuzeće.