Nitko ne zarađuje od rata u Iranu kao Rusija, evo koliko je to dnevno

Prihodi Rusije od fosilnih goriva dosegnuli su 7,7 milijardi eura u dva tjedna nakon što su zajednički američko-izraelski napadi potaknuli rat u Iranu, dok je sukob doveo do rasta globalnih cijena nafte i ublažavanja američkih sankcija prema Rusiji.
Oglas
Podaci pokazuju da su ruski prihodi od nafte porasli od početka rata u Iranu jer je sukob zaustavio isporuke kroz Hormuški tjesnac i povećao cijene energije na svjetskom tržištu, piše Euronews.
Prema podacima Centra za istraživanje energije i čistog zraka (CREA), Rusija je već značajno povećala zaradu od nafte i drugih fosilnih goriva samo dva tjedna nakon izbijanja sukoba, koji se proširio i na druge zemlje Bliskog istoka.
U prvih 15 dana ožujka Moskva je od izvoza nafte zarađivala oko 372 milijuna eura dnevno, što je oko 14 posto više nego u veljači.
Ukupno je Rusija između 1. i 15. ožujka zaradila 7,7 milijardi eura od izvoza fosilnih goriva, uključujući naftu, plin i ugljen, odnosno oko 513 milijuna eura dnevno, u odnosu na 472 milijuna dnevno u veljači.
Euronews piše da su cijene nafte, uključujući Brent, snažno porasle nakon napada na Iran 28. veljače, a u četvrtak su premašile 119 dolara po barelu i da taj rast cijena povećava prihode velikih izvoznika poput Rusije.
Trumpovi ustupci povećavaju ruske prihode
Istodobno je američko Ministarstvo financija prošlog tjedna izdalo 30-dnevno izuzeće za kupnju ruske nafte koja je već na moru, što su europski čelnici kritizirali, upozoravajući da ublažavanje sankcija može povećati ruske prihode.
SAD su privremeno dopustile i Indiji kupnju ruske nafte, iako su je ranije upozoravale da to ne čini. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da je riječ o privremenoj mjeri s ciljem stabilizacije tržišta energije.
Analitičari upozoravaju da visoke cijene nafte i stalna potražnja, osobito iz Indije i Kine, i dalje povećavaju ruske prihode.
Europa je smanjila ovisnost o ruskim energentima, ali...
Te dvije zemlje zajedno čine oko tri četvrtine ruskog izvoza nafte, a samo je Indija u prvoj polovici ožujka kupila fosilna goriva u vrijednosti od oko 1,3 milijarde eura.
Euronews podsjeća da je odluka SAD-a izazvala podjele između Europe i Amerike, budući da europski čelnici i dalje inzistiraju na strogim sankcijama prema Rusiji, unatoč rastu cijena energije.
Prema procjenama, cijene goriva mogle bi ponovno dosegnuti razine iz 2022. godine. Iako je Europa od tada smanjila ovisnost o ruskim energentima, EU i dalje dnevno kupuje oko 50 milijuna eura ruskih fosilnih goriva, uglavnom plina koji se isporučuje plinovodima izuzetima od sankcija.
To je ipak znatno manje nego 2021. godine, kada je Rusija opskrbljivala EU s 45 posto plina i 27 posto nafte.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas