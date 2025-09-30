Proglašen najljepši grad na svijetu: Ljepši je od Venecije i Londona

Prema globalnoj studiji koju je proveo Online Mortgage Advisor, Chester u Velikoj Britaniji najljepši je grad na svijetu.
Na temelju aspekata poput arhitekture, principa proporcije i strukture, Chester je postigao 83,7 % na zlatnom rezu, ostavivši iza sebe gradove poput Venecije i Londona, prenosi Nova.rs.
Chester besprijekorno spaja povijesnu i modernu arhitekturu u kultnim znamenitostima poput chesterske katedrale, najvećeg rimskog amfiteatra u Britaniji i najstarijeg hipodroma u zemlji.
Što raditi u Chesteru
NDTV predlaže da prošećete najcjelovitijim rimskim i srednjovjekovnim gradskim zidinama u Britaniji. Kružna staza od tri kilometra nudi jedinstvene, uzvišene poglede na grad, rijeku Dee i znamenitosti. Obavezno posjetite katedralu, koja se odlikuje veličanstvenom arhitekturom, vitrajima i umjetnošću, a s kule imate panoramski pogled na grad.
Chester Rows zaštitni je znak grada – dvoetažne srednjovjekovne zgrade s drvenim okvirima datiraju iz 13. stoljeća i u njima ćete naći razne kafiće i trgovine. Obilazak rimskog amfiteatra također je jedna od glavnih atrakcija, a tu je i zoološki vrt, kao jedan od najvećih zooloških vrtova u Velikoj Britaniji i vodeća dobrotvorna organizacija za zaštitu prirode, dom više od 21.000 životinja iz 500 različitih vrsta.
Najbolje vrijeme za posjet
Najbolje vrijeme za posjet Chesteru je tijekom proljeća (travanj – svibanj) i ljeta (lipanj – kolovoz) kada je vrijeme blago i ugodno, što ga čini idealnim za istraživanje povijesnih znamenitosti grada, šetnju duž rimskih zidina i uživanje u aktivnostima na otvorenom poput posjeta zoološkom vrtu u Chesteru ili šetnje uz rijeku Dee. Jesen (rujan – listopad) također je izvrsno vrijeme, s ugodnim temperaturama i manje turista, dok zima (studeni – veljača) nudi mirnu atmosferu i blagdanske sajmove, ali neke atrakcije mogu imati ograničeno radno vrijeme.
