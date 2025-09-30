Proglašen najljepši grad na svijetu: Ljepši je od Venecije i Londona

Chester Rows zaštitni je znak grada – dvoetažne srednjovjekovne zgrade s drvenim okvirima datiraju iz 13. stoljeća i u njima ćete naći razne kafiće i trgovine. Obilazak rimskog amfiteatra također je jedna od glavnih atrakcija, a tu je i zoološki vrt, kao jedan od najvećih zooloških vrtova u Velikoj Britaniji i vodeća dobrotvorna organizacija za zaštitu prirode, dom više od 21.000 životinja iz 500 različitih vrsta.