Mađari se raspisali o cijenama u Hrvatskoj: "Zbog ovoga će ljetovanje biti još skuplje"

Prema njihovom izvještaju, cijene goriva u Hrvatskoj ponovno su porasle nakon odluke Vlade, pri čemu je benzin poskupio za četiri centa po litri, a dizel za čak 12 centi, što se ističe kao posebno značajan udar. Nove cijene stupile su na snagu u utorak i vrijedit će u razdoblju od dva tjedna. Kako navodi isti izvor, cijena benzina sada iznosi 1,66 eura po litri, dok je dizel dosegao 1,85 eura. Plavi dizel, važan za poljoprivredu, poskupio je još izraženije i sada iznosi 1,36 eura po litri. Istodobno, jedini blaži pomak bilježi se kod ukapljenog plina, čije su cijene blago pale, no to ne mijenja ukupni trend rasta troškova.