Milanović zbog bolesti ne dolazi u Vukovar i Škabrnju

Zbog zdravstvenih tegoba (akutne upale dišnog sustava), predsjednik Republike Zoran Milanović nije u mogućnosti osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, priopćeno je iz Ureda predsjednika
Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovat će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata.
U Škabrnju će doći izaslanici Predsjednika - savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić i pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić.
