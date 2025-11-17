Oglas

stižu izaslanstva

Milanović zbog bolesti ne dolazi u Vukovar i Škabrnju

N1 Info
17. stu. 2025. 14:49
Zoran Milanović
Zbog zdravstvenih tegoba (akutne upale dišnog sustava), predsjednik Republike Zoran Milanović nije u mogućnosti osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, priopćeno je iz Ureda predsjednika

Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovat će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika  za veterane Domovinskog  rata.

U Škabrnju će doći izaslanici Predsjednika - savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić i pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić.

Teme
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje zoran milanović

