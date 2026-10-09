Poduzetnici i iznajmljivači u subotu izlaze na ulice Zagreba: "Jeste li vi hrvatska ili Temu Vlada?"

Neva Zganec/PIXSELL

Udruga Glas poduzetnika (UGP) i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju u subotu, 10. listopada, prosvjed pod nazivom "Dosta je nameta!". Okupljanje počinje u 12 sati na zagrebačkom Zrinjevcu, a organizatori poručuju da žele upozoriti na sve veće porezno i administrativno opterećenje poduzetnika, obrtnika i obiteljskih iznajmljivača.

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Na konferenciji za novinare održanoj u petak predstavili su svoje zahtjeve te pozvali građane da im se pridruže.

Ističu da rast troškova rada, poreza i administrativnih obveza sve više otežava poslovanje, ulaganja i povećanje plaća, dok česte izmjene propisa poduzetnicima onemogućuju dugoročno planiranje.

Traže ukidanje, a ne odgodu "sidrenih cijena"

Jedan od glavnih zahtjeva organizatora jest ukidanje obveze isticanja takozvanih sidrenih cijena i svakodnevne objave cjenika te izmjena Zakona o zaštiti potrošača.

Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić upozorio je na, kako tvrdi, neravnopravan položaj domaćih poduzetnika u odnosu na strane internetske trgovce poput Amazona, Temua i Sheina.

"Pitamo Vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. Jeste li vi hrvatska ili Temu Vlada?", upitao je Samardžić.

Iz UGP-a poručuju da se rasprava o rastu cijena ne može voditi bez razmatranja PDV-a, troškova rada i energije.

Iznajmljivači upozoravaju na gubitak dozvola

Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić upozorila je na posljedice rekategorizacije i povećanja poreznog opterećenja obiteljskog smještaja.

"Vlada se vrlo blagonaklono ponaša prema stranim korporacijama i krupnom kapitalu, a nas se na sve načine gazi. Rekategorizacija prijeti ukidanjem 100 tisuća rješenja", ustvrdila je Matić.

Posebno je kritizirala porezna opterećenja zbog kojih se, kako kaže, mala otočna mjesta izjednačavaju s velikim turističkim središtima poput Dubrovnika.

Iznajmljivači traže zaštitu postojećih dozvola i kategorizacija te sudjelovanje u donošenju propisa koji utječu na njihovo poslovanje.

"Država mora početi od vlastitih troškova"

Član Upravnog odbora UGP-a Dario Kožul poručio je da država mora smanjiti vlastitu potrošnju i odgovornije upravljati javnim novcem.

"Državna potrošnja i javna uprava stvaraju ogromne troškove koji se prelijevaju na sve ljude u Hrvatskoj. Građani to osjećaju kroz visok PDV, male mirovine i sve skuplji život", rekao je Kožul.

Njegova kolegica Kristina Bakula upozorila je da sve više malih poduzetnika razmišlja o zatvaranju poslovanja.

"'Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam' – to ovih dana stalno čujemo od malih i srednjih poduzetnika", kazala je Bakula, dodajući da se svaki novi trošak poslovanja na kraju odražava i na cijene koje plaćaju građani.

Traže manje birokracije i rasterećenje plaća

Među zahtjevima organizatora su i dobrovoljno članstvo u organizacijama koje se financiraju obveznim članarinama, smanjenje administracije te blaži pristup inspekcija manjim propustima koji se mogu odmah ispraviti.

Traže i smanjenje poreznog opterećenja plaća kako bi veći dio ukupnog troška rada pripao zaposlenicima. Smatraju da svako novo povećanje minimalne plaće mora pratiti rasterećenje poslodavaca, posebno malih poduzetnika.

Organizatori poručuju da se novi propisi trebaju donositi uz prethodne analize i savjetovanje s onima na koje se odnose.

Prosvjed "Dosta je nameta!" održat će se u subotu, 10. listopada, u podne na zagrebačkom Zrinjevcu, a organizatori pozivaju sve građane koji podržavaju njihove zahtjeve da im se pridruže.