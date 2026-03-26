gospodarsko-socijalno vijeće
Poslodavci zadovoljni Vladinim paketom mjera. Sindikati: "Bliski istok ne smije biti izlika za pad standarda"
Poslodavci najnoviji Vladin paket mjera, donesen zbog utjecaja aktualnih ratnih sukoba na rast cijena energenata, ocjenjuju kao "pravovremen i primjereno odmjeren", dok sindikati upozoravaju na "pad kupovne moći" građana, za što po njima situacija na Bliskom istoku ne smije biti izlika.
Na 283. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) bilo je riječi o promijenjenim globalnim okolnostima zbog rata na Bliskom istoku i mjerama Vlade za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, uz uvodni osvrt predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na najnoviji Vladin paket mjera.
Podsjetimo, Vlada je na sjednici u ponedjeljak donijela deseti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 450 milijuna eura, koji uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine. Vlada nastavlja i s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva.
Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Mislav Balković je nakon sjednice pohvalio Vladu za brzinu kojom su mjere donesene, a posebno je pohvalio dio mjera koje se odnose na jačanje otpornosti gospodarstva i energetske samodostatnosti.
Ulaganja u obnovljive izvore energije "put u dobrom smjeru"
Kako je kazao, 70 milijuna eura predviđenih za ulaganja u obnovljive izvore energije je "put u dobrom smjeru", jer Hrvatska na taj način može značajno smanjiti ovisnost o uvozu.
Smatra i da mjere usmjerene na poljoprivredu "imaju itekako smisla", no pri čemu velika poljoprivredna gospodarstva i prehrambene kompanije u njih nažalost nisu uključene "jer imaju više od 20 hektara". Tako da će im, kazao je Balković, biti teško kompenzirati rast cijena mineralnih gnojiva i plavog dizela.
Podsjetimo, paket za poljoprivrednike sadrži potporu za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih deset i 50 eura po hektaru za drugih deset hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura.
Između ostalog, predstavnik poslodavaca je upozorio da veliki potrošači koji troše više od 250.000 kilovatsati nisu obuhvaćeni mjerama te trenutno plaćaju 18 posto skuplju struju od prosjeka EU-a.
Naglasio je važnost očuvanja radnih mjesta "jer ako nam se počne smanjivati broj zaposlenih onda prestajemo biti održivi i možemo ugroziti dosegnute pozicije i veliki gospodarski rast".
S obzirom na "eksploziju" uvoza hrane u Hrvatskoj posljednjih godina, kazao je i da bi rast cijena hrane mogao biti opterećujući element, s obzirom da bi hrana mogla poskupjeti u zemljama iz kojih je Hrvatska uvozi.
Ubrzavanje rasta inflacije neizbježno
Predsjednik GSV-a i istaknuti član HUP-a Ivan Mišetić je rekao da je na sastanku zaključeno da su mjere Vlade bile "pravovremene i primjereno odmjerene", također naglasivši pohvalu mjerama kojima je cilj odmicanje od fosilnih goriva i ulaganja u obnovljive izvore energije.
Mišetić smatra da je ubrzavanje rasta inflacije neizbježno, no i kaže da Vlada čini sve što je u njenoj moći da bi inflacija bila "primjerena". Dodao je i da zemlje s bržim gospodarskim rastom obično imaju i veće stope inflacije.
Govoreći o utjecaju cijena energenata, ocijenio je da tvrtke kojima trošak energenata čini više od 50 posto troška proizvodnje "imaju ozbiljan problem".
"Izlika za pad standarda ne smije biti situacija na Bliskom istoku"
Ocjenjujući paket, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović je rekao da je Vlada u ovom trenutku napravila jedino što je mogla napraviti, odnosno odrekla se dijela trošarina od goriva.
No, Jović smatra da se izgubio fokus s radnika i umirovljenika. "Prema preliminarnim podacima Eurostata", ustvrdio je, paritet kupovne moći u Hrvatskoj u 2025. je bio na 70 posto prosjeka EU-a, dok je, usporedbe radi, 2022. to iznosilo 72 posto, a 2023. i 2024. godine 78 posto.
"Što se događa da kupovna moć naših građana konstantno pada?", upitao je Jović, dodavši da za pad standarda građana izlika ne smije biti situacija na Bliskom istoku.
I on smatra da je ubrzavanje rasta inflacije neminovno, posebice hrane. Upozorio je i na rapidni rast cijena stambenih nekretnina.
