Podizanje novca: Zašto je i kada važno pritisnuti crvenu tipku na bankomatu

Podizanje gotovine uvijek nosi određeni rizik – no jedna tipka na bankomatu može povećati sigurnost.
Gotovina je, unatoč brojnim digitalnim i beskontaktnim načinima plaćanja, i dalje važna – primjerice kada trgovina ne prihvaća kartice, dođe do nestanka struje ili do kvara blagajni, kao što se dogodilo 2022. godine, piše Fenix magazin.
Zato je povremeni odlazak do bankomata i dalje neizbježan. Na internetu kruži preporuka: nakon transakcije svakako pritisnuti crvenu tipku za prekid kako bi se sesija s bankomatom zaista završila.
Crvena tipka na bankomatu – kada je korisna
Kada na bankomatu pritisnete crvenu tipku za prekid, svaki postupak se odmah prekida, a kartica izlazi iz utora. To je brz način da zaustavite proces podizanja novca.
No, internetski savjet glasi da i nakon što ste uzeli karticu i novac, dodatno pritisnete crvenu tipku. Navodno se time potpuno završava sesija, jer bi u protivnom prevaranti mogli nastaviti vašu sesiju i isprazniti račun – bez vašeg znanja.
Međutim, u Njemačkoj je takav scenarij vrlo malo vjerojatan. Nakon što izvadite karticu, sesija je ionako automatski završena. Pritiskanje crvene tipke nakon toga nema nikakav učinak.
Njemačko udruženje kreditnih institucija (Deutsche Kreditwirtschaft) je pojasnilo:
"Bankomati kojima upravljaju banke i štedionice iz sigurnosnih razloga najprije izbace karticu, a tek onda gotovinu."
Time se osigurava da je osoba još uvijek prisutna.
"Ako ne izvadite karticu, novac neće izaći. Kartica se nakon kratkog vremena iz sigurnosnih razloga uvlači natrag", navodi Sparkasse.
Kada zaista trebate pritisnuti crvenu tipku
Ipak, postoje situacije u kojima je crvena tipka itekako korisna.
"Ako se tijekom podizanja gotovine osjećate nesigurno – primjerice, jer vas netko promatra ili vam se nepoznata osoba iznenada obraća – trebali biste odmah prekinuti transakciju", savjetuje Njemačko udruženje kreditnih institucija.
Postupak treba prekinuti i ako vam netko iznenada nudi pomoć. Uvijek ostanite mirni i nakon što napustite bankomat, provjerite jeste li sve sigurno spremili.
Prekidom transakcije sprječavate da bankomat isplati novac koji bi netko neovlašten mogao zgrabiti i pobjeći.Sama kartica bez pripadajućeg PIN-a nije od velike koristi i može se brzo blokirati.
Oprez kod drugih bankomata i u inozemstvu
Osim bankomata koje održavaju banke i štedionice, postoje i uređaji ostalih pružatelja usluga – često postavljeni na benzinskim postajama ili željezničkim kolodvorima.
Njemačkom udruženju kreditnih institucija nije poznato primjenjuju li ti uređaji isti redoslijed rada – isto vrijedi i za bankomate u inozemstvu.
"Svim potrošačima preporučujemo da se prije putovanja informiraju o specifičnostima plaćanja i podizanja gotovine u određenoj zemlji", navode iz udruženja.
Ako niste sigurni, pritiskanje crvene tipke nakon što ste preuzeli karticu i novac ne može škoditi.
No, najvažnije su sljedeće sigurnosne mjere:
- Obratite pažnju na okolinu
- Zaštitite svoj PIN prilikom unosa
- Odmah nakon podizanja novca spremite karticu, gotovinu i potvrde
- Provjerite ima li sumnjivih dodataka na bankomatu
