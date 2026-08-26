Radnici iz ovih pet zemalja zarađuju više od samih Nijemaca – evo tko je na vrhu liste

Visoka primanja stručnjaka iz Indije i azijskih zemalja rezultat su visokih kvalifikacija, prvenstveno u IT sektoru, inženjeringu i medicini. U tim skupinama iznimno je mali udio onih s niskim primanjima (manje od 2.811 eura) – kod radnika s Tajvana taj udio iznosi tek 7 posto, kod Kineza 10,8 posto, a kod Indijaca 13,1 posto (u usporedbi s 12,3 posto kod Nijemaca).