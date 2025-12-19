Šefica Matice umirovljenika: Inflacija je velika, ali ovaj dodatak će dobro doći

Osvrnula se i na trenutni model usklađivanja mirovina: "Trenutno je usklađivanje mirovina 85-15, a mi tražimo 100% usklađivanje mirovina. Ono što sam čula i oko čega se razgovara (je i opcija) linearnog usklađivanje mirovina." Tumači da linearno usklađivanje nije po aktualnoj vrijednosti mirovine, "nego je linearno da odredite jedan iznos, recimo 30 eura, i 30 eura svima, potpuno isto. Nije važno koliko si godina radio, koliko si uplaćivao,... Ali to neka još uvijek ostane pod sumnjom, mislim da sam ja prva to rekla, samo zato što me to užasava", tumači opciju linearnog usklađivanja Fortuna.