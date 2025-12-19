Višnja Fortuna
Šefica Matice umirovljenika: Inflacija je velika, ali ovaj dodatak će dobro doći
Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske, za N1 je razgovarala s Ivanom Hrstićem o novom usklađivanju mirovina i što mogu očekivati umirovljenici od sljedeće godine.
Višnja Fortuna komentirala je novi Zakon o mirovinskom osiguranju koji donosi novu formulu za usklađivanje mirovina. Istaknula je pozitivne aspekte tog zakona, koji također donosi majkama za svako rođeno ili posvojeno dijete priznavanje staža od 12 mjeseci, umjesto dosadašnjih šest mjeseci.
Osvrnula se i na isplatu godišnjeg dodatka na mirovinu, koji će se vezati uz godine staža, a Fortuna tumači: "Onoliko koliko ste radili, u odnosu na to se i taj dodatak povećava."
Dodaje i da, iako je inflacija velika, ovaj dodatak će dobro doći. Ipak, iz Matice umirovljenika "nismo bili zadovoljni sa šest eura, očekivali smo bar osam, a tražili deset. Međutim, svake godine se taj iznos mijenja. Očekujem i nadam se da je šest eura, tako je moralo sada biti, izgleda, ali nadam se da će svake godine rasti." Naglašava i kako je dodatak sada dio Zakona, te da je i samim time pravo koje se ne može oduzeti umirovljenicima.
Osvrnula se i na trenutni model usklađivanja mirovina: "Trenutno je usklađivanje mirovina 85-15, a mi tražimo 100% usklađivanje mirovina. Ono što sam čula i oko čega se razgovara (je i opcija) linearnog usklađivanje mirovina." Tumači da linearno usklađivanje nije po aktualnoj vrijednosti mirovine, "nego je linearno da odredite jedan iznos, recimo 30 eura, i 30 eura svima, potpuno isto. Nije važno koliko si godina radio, koliko si uplaćivao,... Ali to neka još uvijek ostane pod sumnjom, mislim da sam ja prva to rekla, samo zato što me to užasava", tumači opciju linearnog usklađivanja Fortuna.
Ističe i ostale pozitivne promjene, uz dodatak na mirovine. "Bitno je da invalidske mirovine idu na 10 posto povećanja, najniža mirovina ide na povećanje. Zapošljavanje za umirovljenike je bilo do 4 sata, a sada može biti puno radno vrijeme. Kod tog zapošljavanja često se kaže da tjeramo umirovljenike da rade. Nitko ih ne tjera, ali imaju tu mogućnost da rade", što je bitno, a naglasila je i kako se od 1. siječnja ukida i penalizacija za sve prijevremene umirovljenike.
