plaće, bdp

Slovenska vlada objavila usporedbu s Hrvatskom: "Pogledajte brojke"

N1 Info
18. velj. 2026. 22:27
This photograph shows a general view of the Ljubljana city centre and the Ljubljanica river, in Ljubljana on September 26, 2025. (Photo by)
Jure Makovec / AFP

Nakon što su se uoči parlamentarnih izbora u Sloveniji počeli pojavljivati podaci kako je u Hrvatskoj po pitanju plaća i kupovne moći ipak bolje, stigao je i odgovor slovenske vlade

Prema istraživanju slovenskog portala Finance.si, Hrvatska je pretekla Sloveniju po plaćama i kupovnoj moći. Naime, još 2022. godine plaća u susjednoj državi, gledajući po paritetu kupovne moći, iznosila je 1378 eura, a u Hrvatskoj je bila gotovo dvostruko niža, svega 730 eura. Lani je pak prosječna plaća po paritetu kupovne moći u Sloveniji iznosila 1792 eura, a u Hrvatskoj – 2036 eura.

Uzrok leži u poreznom opterećenju. Brojni krugovi porezne reforme, koja je počela još u vrijeme u kojem je ministar financija bio Zdravko Marić, doveli su do toga da je porezno opterećenje na plaće u Hrvatskoj sad manje nego u Sloveniji.

Na takve informacije sada je odlučila odgovoriti slovenska vlada, koja je na službenom profilu na TikToku objavila usporedbu statističkih podataka s Hrvatskom, prenosi tportal.

Tako navode kako je neto plaća u Sloveniji 1.626,80 eura, dok je u Hrvatskoj 1.498 eura. Slovenci k tome mjesečno dobivaju neoporezivi primitak od 160 eura za prehranu, dok kako navode, u Hrvatskoj to nije zakonska obveza, ali postoji neoporezivi primitak od 1200 eura godišnje. U Sloveniji se u neoporezive primitke pribraja i iznos za prijevoz, dok u Hrvatskoj to opet nije zakonska obveza, kako tvrde Slovenci, no može biti neoporezivi primitak u visini cijene javnog prijevoza.

Regres je, hvale se Slovenci, 1.277,72 eura, dok u Hrvatskoj nije zakonski obvezan, odnosno može se isplatiti kroz neoporezivi primitak do 700 eura godišnje, u što spadaju i bonusi i nagrade.

vlada slovenije
Vlada Republike Slovenije/TikTok

Porodiljna naknada u punom iznosu u Sloveniji dobiva se 12 mjeseci, a u Hrvatskoj samo 6 mjeseci, navode dalje. Inflacija u Sloveniji je 2,6 posto, a u Hrvatskoj 3,8 posto. Pobrojali su stope PDV-a - u Sloveniji su 22 posto, 9,5 posto, 5 posto i nula, dok su u Hrvatskoj 25 posto, 13 posto, 5 posto i nula.

Kad je u pitanju BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u Sloveniji on iznosi 90 posto EU prosjeka, a u Hrvatskoj 78 posto.

vlada slovenij2
Vlada Republike Slovenije/TikTok

Odgovorila je Slovenija tako na kritike da je Hrvatska u posljednje tri godine pretekla Sloveniju, te da je Slovenija postala jedna od zemalja koje prednjače u poreznom opterećenju na plaće.

bdp hrvatska plaće slovenija

