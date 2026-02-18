Slovenska vlada objavila usporedbu s Hrvatskom: "Pogledajte brojke"

Tako navode kako je neto plaća u Sloveniji 1.626,80 eura, dok je u Hrvatskoj 1.498 eura. Slovenci k tome mjesečno dobivaju neoporezivi primitak od 160 eura za prehranu, dok kako navode, u Hrvatskoj to nije zakonska obveza, ali postoji neoporezivi primitak od 1200 eura godišnje. U Sloveniji se u neoporezive primitke pribraja i iznos za prijevoz, dok u Hrvatskoj to opet nije zakonska obveza, kako tvrde Slovenci, no može biti neoporezivi primitak u visini cijene javnog prijevoza.