Minimalne plaće u 2026. godini: Koje zemlje u Europi plaćaju najviše?

U tom kontekstu, među 22 zemlje EU-a, minimalna plaća kreće se od 886 PPS-a u Estoniji do 2.157 PPS-a u Njemačkoj. Hrvatska, pak, je na 11. mjestu, s iznosom od 1.377, a naši susjedi Slovenci, kotiraju malo bolje od nas, s iznosom od 1.413. Srbija je nešto niže na ljestvici, s iznosom od 1.105.