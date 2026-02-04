Oglas

NOVO ISTRAŽIVANJE

Minimalne plaće u 2026. godini: Koje zemlje u Europi plaćaju najviše?

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 06:29
mirovina, plaća, prosječna plaća, euro, novac, inflacija PIXABAY
Pixabay / Ilustracija

Minimalne plaće znatno se razlikuju diljem Europe. Euronews Business donosi detaljniji pregled minimalnih plaća u eurima i prema paritetu kupovne moći (PPS) početkom 2026. godine.

Prema procjeni Euronewsa temeljenoj na podacima Eurostata, oko 12,8 milijuna radnika u 22 zemlje EU-a prima minimalnu plaću ili manje.

Zbog toga milijuni pažljivo prate najave o povećanju minimalne plaće kako bi vidjeli hoće li u novoj godini dobiti pristojno povećanje.

Međutim, oko trećine radnika na minimalnoj plaći nije zabilježilo nikakvo povećanje u siječnju 2026. u usporedbi sa srpnjem 2025. U četiri zemlje nije bilo nikakvog rasta tijekom cijele godine.

Tko ima najvišu minimalnu plaću u Europi?

Dakle, od siječnja 2026., koje europske zemlje imaju najviše minimalne plaće? Kolika je njihova stvarna vrijednost kada se prilagode kupovnoj moći? I kako se poredak mijenja kada se uspoređuju nominalni iznosi u eurima s PPS-om?

Među državama članicama EU-a, mjesečna bruto minimalna plaća kreće se od 620 € u Bugarskoj do 2.704 € u Luksemburgu. Kada se uključe i zemlje kandidatkinje, Ukrajina je izrazit izuzetak sa samo 173 €, a slijedi Moldavija s 319 €.

Pet zemalja iznad 2.000 €

Pet zemalja ima minimalnu plaću višu od 2.000 €. Uz Luksemburg, to su:

  • Irska (2.391 €)
  • Njemačka (2.343 €)
  • Nizozemska (2.295 €)
  • Belgija (2.112 €)

Ispod te skupine nalazi se Francuska s 1.823 €, dok Španjolska pada na 1.381 €, što pokazuje kolike razlike postoje čak i među susjednim zemljama.

Eurostat zato minimalne plaće dijeli u tri skupine:

  • iznad 1.500 €
  • između 1.000 € i 1.500 €
  • ispod 1.000 €

U srednju skupinu spadaju Španjolska, Slovenija, Litva, Poljska, Cipar, Portugal, Hrvatska (1.050 €) i Grčka, pri čemu su razlike među njima relativno male.

Manje od 1.000 € u polovici europskih zemalja

Od 29 zemalja (22 članice EU-a i sedam zemalja kandidatkinja), 15 zemalja ima minimalnu plaću nižu od 1.000 €. Sve zemlje kandidatkinje nalaze se u toj najnižoj skupini, kao i nekoliko istočnoeuropskih zemalja.

Primjerice:

  • Češka: 924 €
  • Mađarska: 838 €
  • Rumunjska: 795 €
  • Turska: 654 €
  • Albanija: 517 €

Tri zemlje kandidatkinje imaju čak i višu minimalnu plaću od Bugarske.

Karta jasno pokazuje geografsku podjelu nominalnih minimalnih plaća u Europi, posebno između zapadnih i istočnih zemalja.

Kupovna moć smanjuje razlike

Pri usporedbi minimalnih plaća među državama, paritet kupovne moći (PPS) izuzetno je važan jer se troškovi života znatno razlikuju. Kada se plaće prilagode PPS-u, razlike među zemljama postaju znatno manje nego u nominalnim iznosima.

PPS omogućuje pravedniju usporedbu jer koristi umjetnu valutu koja pokazuje što se u svakoj zemlji stvarno može kupiti za isti iznos.

Jedna PPS jedinica teoretski kupuje istu košaricu dobara i usluga u svakoj zemlji.

U tom kontekstu, među 22 zemlje EU-a, minimalna plaća kreće se od 886 PPS-a u Estoniji do 2.157 PPS-a u Njemačkoj. Hrvatska, pak, je na 11. mjestu, s iznosom od 1.377, a naši susjedi Slovenci, kotiraju malo bolje od nas, s iznosom od 1.413. Srbija je nešto niže na ljestvici, s iznosom od 1.105.

Iako se poredak donekle mijenja, devet vodećih zemalja ostaje isto i u eurima i u PPS-u.

Osim Albanije, zemlje kandidatkinje stoje bolje u PPS smislu te imaju veću kupovnu moć od nekih članica EU-a.

Među 27 zemalja za koje postoje i euro i PPS podaci:

  • Rumunjska je najveći dobitnik, skočivši s 20. na 12. mjesto
  • Sjeverna Makedonija napreduje s 26. na 20. mjesto
  • Srbija s 22. na 17.
  • Turska se penje za tri mjesta

Suprotno tome, najveći gubitnici su:

  • Češka (pad sa 16. na 24. mjesto)
  • Estonija (pad s 18. na 26. mjesto)

Zemlje bez zakonske minimalne plaće

Ne postoji zakonski propisana minimalna plaća u:

  • Italiji
  • Austriji
  • te nordijskim zemljama: Švedskoj, Danskoj i Finskoj

Gdje se minimalna plaća nije mijenjala?

Među zemljama EU-a, minimalna plaća je ostala nepromijenjena u:
Belgiji, Estoniji, Grčkoj, Španjolskoj, Luksemburgu i Sloveniji između srpnja 2025. i siječnja 2026.

Bugarska, Mađarska, Litva i Slovačka zabilježile su najveći rast, svaka s povećanjem većim od 11 % u tom razdoblju.

Minimalna plaća također se nije mijenjala u Estoniji, Španjolskoj i Sloveniji između siječnja 2025. i siječnja 2026.

U Rumunjskoj je minimalna plaća u nacionalnoj valuti ostala ista, ali je blago pala u eurima u oba razdoblja.

Razlozi iza razlika

Stručnjaci iz Europskog sindikalnog instituta (ETUI) ističu da je viša produktivnost temelj održivo viših plaća i primanja. Gospodarstva s jačom industrijskom ili financijskom aktivnošću obično su produktivnija.

Visokotehnološke industrije također najčešće bilježe višu produktivnost, a jača pregovaračka moć radnika još je jedan ključni čimbenik.

Teme
europski prosjek minimalac minimalne plaće paritet kupovne moći plaće

