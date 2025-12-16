Split usvojio novi gradski proračun od 403 milijuna eura

Vijećnica Centra Marijana Puljak rekla je kako je proračun podržala "koalicija svega najgorega", u kojoj su uz HDZ, koji je osuđen za korupciju, Željko Kerum koji je trenutno u pritvoru zbog prometnog prekršaja i Matijević koji je napravio najveću prijevaru birača u povijesti Splita.