Split usvojio novi gradski proračun od 403 milijuna eura

Splitsko Gradsko vijeće prihvatilo je u utorak gradski proračun za 2026. godinu u iznosu od 403 milijuna eura, pri čemu je 16. glas potreban za većinu bio onaj nezavisnog vijećnika Davora Matijevića, bivšeg predsjednika splitskog SDP-a.
"Radi se o realnom, razvojnom i socijalnom proračunu", ustvrdio je gradonačelnik Tomislav Šuta. Proračunskim sredstvima će se financirati otkup bankovnih potraživanja za Spaladium arenu s pet milijuna eura, rekonstrukcija Rive, održavanje zelenih površina, sportska infrastruktura, priuštivo stanovanje, poduzetništvo, obnova cesta...
Od 27 amandmana Šuta je prihvatio njih 18, među kojima i svih pet amandmana Matijevića, koji je potom glasovao za proračun.
Matijević je rekao kako je imao dobar razlog da podrži proračun jer je ispunjen njegov uvjet da Vlada daruje Splitu hotel Zagreb u Duilovu za prenamjenu u dom za starije, a vrijednost te imovine je 50 milijuna eura.
Ponovio je da će on biti voditelj projekta prenamjene tog hotela u dom umirovljenika te će formirati radnu skupinu koja će se time baviti.
Vijećnica Centra Marijana Puljak rekla je kako je proračun podržala "koalicija svega najgorega", u kojoj su uz HDZ, koji je osuđen za korupciju, Željko Kerum koji je trenutno u pritvoru zbog prometnog prekršaja i Matijević koji je napravio najveću prijevaru birača u povijesti Splita.
"To je opcija koja međusobno dijeli javni novac," kazala je Puljak ustvrdivši kako je nasuprot tome opcija okupljena oko Centra, koja je u svom mandatu realizirala uređenje Žnjana, pokrenula izgradnju garaža i mnoge druge projekte bez ijedne korupcijske afere.
