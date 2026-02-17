Sporne lutke, pa čak i oružje: Bruxelles pokreće istragu protiv popularne platforme za kupovinu

Europska komisija u utorak je pokrenula široku istragu protiv kineske internetske platforme Shein nakon što su se na stranici prodavale dječje seks-lutke i oružje.
Oglas
Platforma je već bila pod povećalom regulatora diljem Europe, a osobito u Francuskoj, nakon što su ti proizvodi pronađeni među ponudama u studenome.
Najavljujući svoju prvu formalnu istragu protiv tvrtke, Komisija je priopćila da istražuje je li Shein prekršio Akt o digitalnim uslugama (DSA), europski zakon kojim se reguliraju internetske platforme, na više načina. Istrage mogu trajati godinama, no utvrđeni prekršaji mogu dovesti do novčanih kazni u visini do 6 posto godišnjeg globalnog prihoda tvrtke, piše Politico.
Europska komisija sumnja da je platforma prekršila zakon jer nije pravilno procijenila i ublažila rizike povezane s prodajom nezakonite robe na svojoj stranici, rekao je visoki dužnosnik Komisije na brifingu za novinare. Među takvom robom nalaze se i nesigurne igračke te kozmetički proizvodi.
Komisija također istražuje ovisnički dizajn Sheinove platforme — konkretno njezine programe nagradnih bodova i gamifikaciju kupovnog iskustva — koji bi mogli štetiti mentalnom i fizičkom zdravlju potrošača, dodao je dužnosnik. Istraga obuhvaća i Sheinov sustav preporuka te razinu njegove transparentnosti.
Shein ozbiljno shvaća svoje obveze prema Aktu o digitalnim uslugama i u potpunosti surađuje s europskim regulatorima, izjavio je glasnogovornik tvrtke Martin Reidy.
Reidy je naveo da je platforma posljednjih mjeseci „znatno uložila u mjere za jačanje“ usklađenosti, uključujući „sveobuhvatne procjene sustavnih rizika i okvire za njihovo ublažavanje, pojačanu zaštitu mlađih korisnika te kontinuirani rad na dizajnu usluga koje promiču sigurno i pouzdano korisničko iskustvo“.
Shein je u siječnju objavio da uvodi provjere dobi kako bi se osiguralo da maloljetni korisnici ne mogu pristupiti proizvodima koji im nisu namijenjeni — što je pokušaj rješavanja zabrinutosti da platforma ne štiti djecu od proizvoda za odrasle, poput standardnih seks-lutki.
Komisija prati kako Shein provodi te provjere dobi, rekao je drugi dužnosnik. No zasad nema dovoljno dokaza za pokretanje istrage o mogućem kršenju odredbi vezanih uz zaštitu maloljetnika.
Irski regulator, Coimisiún na Meán, također u utorak šalje zahtjev za informacijama Sheinu, posebno u vezi s njegovim mjerama zaštite maloljetnika, rekao je prvi dužnosnik Komisije. Irska je nadležna za Shein jer se europsko sjedište platforme nalazi u toj zemlji.
Današnja objava dolazi u trenutku kada Komisija ubrzava provedbu Akta o digitalnim uslugama. Ovaj je mjesec objavila da je TikTok prekršio pravila te da mora provesti značajne promjene, uključujući izmjene vezane uz beskonačno skrolanje, kako bi izbjegao kazne.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas