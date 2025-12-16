Bruxelles udara carinama na male pakete od Sheina, Temua…: Evo što se sve mijenja i što morate znati

Ilustracija / Unsplash

Od 1. srpnja 2026. nadalje za pošiljke koje dolaze iz država izvan EU-a i ne prelaze vrijednost od 150 eura morat će se plaćati nova pristojba. Ona će biti na snazi sve do donošenja sveobuhvatne carinske reforme na razini EU-a.

Podijeli

Oglas

Ministri financija EU-a u petak su se dogovorili da će iduće godine uvesti pristojbe za pakete male vrijednosti koji dolaze iz država izvan EU-a. Cilj mjere je smanjiti uvoz prije svega jeftinih kineskih proizvoda s internetskih platformi kao što su AliExpress, Shein i Temu, a zahvatit će, primjerice, i američki Amazon.

Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u EU ušlo 4,6 milijardi takvih paketa manje vrijednosti, od čega je 91 posto stiglo iz Kine. Bez mjera, procjenjuje Komisija, te bi se brojke još povećale, piše Forbes Slovenija.

Kako je sada s pošiljkama iz inozemstva

U EU-u je trenutačno na snazi takozvano pravilo de minimis, prema kojem su pošiljke iz inozemstva vrijedne manje od 150 eura, koje potrošači primaju izravno, oslobođene carina. Ipak, za njih se i dalje mora platiti porez na dodanu vrijednost (PDV) i administrativni troškovi.

Za pošiljke čija vrijednost prelazi 150 eura i koje dolaze iz država izvan EU-a potrebno je platiti carinu, koja se obračunava prema standardnim carinskim stopama, ovisno o vrsti robe ili drugim propisanim metodama.

Za pošiljke iz drugih država članica EU-a carina se ne plaća.

Što se mijenja

Nova mjera, koja bi trebala stupiti na snagu 1. srpnja 2026., predstavlja prijelazni korak prema ukidanju pravila de minimis. Tada će se za pošiljke vrijedne manje od 150 eura početi naplaćivati fiksna pristojba u iznosu od tri eura po svakoj vrsti proizvoda.

Riječ je, međutim, samo o privremenom rješenju koje će vrijediti do donošenja carinske reforme na razini EU-a (u potpunosti bi trebala stupiti na snagu sredinom 2028.), kada bi prag od 150 eura bio u potpunosti ukinut. Tada bi se carine počele naplaćivati prema standardnim carinskim stopama za svaku pošiljku, bez obzira na njezinu vrijednost.

Kako će se obračunavati pristojba od tri eura

Nova pristojba za pakete male vrijednosti koji dolaze iz država izvan EU-a iznosit će tri eura i obračunavat će se za svaku različitu vrstu proizvoda u paketu. Vrste proizvoda razlikovat će se prema različitim šesteroznamenkastim carinskim oznakama.

To, primjerice, znači da ćete, ako u istoj pošiljci naručite deset pari istih čarapa, platiti samo tri eura, jer se radi o jednoj vrsti proizvoda. Čak i ako su čarape različitih boja, i dalje se smatraju istom vrstom proizvoda, pa pristojba i u tom slučaju iznosi tri eura.

MANAN VATSYAYANA / AFP

Ako bi se u paketu nalazilo pet pari vunenih čarapa i pet pari pamučnih čarapa, to bi se smatralo dvjema različitim vrstama proizvoda (označenima dvjema različitim carinskim oznakama). U tom biste slučaju platili šest eura.

Ako biste naručili tri različite sitnice (primjerice kuhinjski pribor, igračku za kućnog ljubimca i neki dekorativni proizvod za dom), svaki bi od tih proizvoda imao različitu carinsku oznaku te biste ukupno morali platiti devet eura.

Što više različitih proizvoda naručite, to će se pristojba od tri eura više puta zaračunati – naravno, pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne premaši 150 eura, jer se u tom slučaju naplaćuje carina.

U planu i dodatna naknada

Uz “privremenu carinsku pristojbu” Europska komisija predložila je i naknadu za obradu pošiljaka male vrijednosti. Ona bi iznosila dva eura za pošiljke koje bi se isporučivale izravno od internetskog trgovca potrošaču te 50 centi za pošiljke koje bi prolazile kroz skladišta. Ta bi naknada trebala biti uvedena u studenome 2026.

U okviru carinske reforme planira se i uspostava jedinstvenog carinskog tijela EU-a te podatkovnog centra EU-a za carine, koji bi zamijenili postojeću IT-infrastrukturu u državama članicama. Trenutačno svaka država ima vlastitu carinsku agenciju, a blok raspolaže s čak 189 različitih carinskih IT-sustava. Prema navodima Europske komisije, time bi se moglo uštedjeti do dvije milijarde eura godišnje.

Zašto su se odlučili na mjere

Mjere dolaze u trenutku kada EU nastoji ojačati konkurentnost kontinenta rasterećenjem europskih poduzeća. Trgovci na malo već dulje vrijeme upozoravaju na snažnu nelojalnu konkurenciju stranih platformi, koje često ne poštuju stroga pravila EU-a o proizvodima.

Europska komisija već je u svibnju 2023. iznijela prijedlog reforme carinske unije, kojim bi se, među ostalim, ukinulo oslobođenje od carina za male pakete iz država izvan EU-a. Kako smo već pisali, Komisija je u prijedlogu navela da je 65 posto paketa koji ulaze u EU u carinskoj dokumentaciji “namjerno podcijenjeno”. Osim toga, trenutačna iznimka potiče prodavače na razdvajanje većih pošiljaka u manje pakete kako bi izbjegli plaćanje carina.

Getty Images via AFP

Poplava paketa male vrijednosti, osobito iz Kine, snažno iritira, primjerice, Francusku, u koju je prošle godine stiglo 800 milijuna takvih paketa. Ulje na vatru prošlog je mjeseca dolio kineski internetski trgovac Shein, koji je na svojoj platformi prodavao seksualne lutke s dječjim obilježjima. Francuska vlada je zato privremeno obustavila rad platforme Shein te pozvala Europsku komisiju na djelovanje.

To se dogodilo istoga dana kada je Shein u Parizu otvorio svoju prvu fizičku trgovinu na svijetu. Otvorenje su pratili prosvjedi usmjereni na sumnje u prisilni rad, onečišćenje i prekomjernu proizvodnju.