TikTok pod povećalom EU-a: Utvrđeno da krši pravila

“Čini se da TikTok ne provodi razumne, proporcionalne i učinkovite mjere za ublažavanje rizika koji proizlaze iz njegovog dizajna koji izaziva ovisnost. Na primjer, trenutačne mjere na TikToku, posebno alati za upravljanje vremenom provedenim pred ekranom i alati za roditeljski nadzor, ne čine se učinkovitima za smanjenje rizika”, kaže Komisija.