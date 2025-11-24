Stižu nove novčanice eura

Natječaj za dizajn odvija se u više faza. ESB će do 2026. odabrati najbolje prijedloge, a građani će imati priliku dati svoje mišljenje. Konačnu odluku o izgledu ESB planira donijeti krajem 2026., no nove novčanice bit će puštene u optjecaj tek nekoliko godina poslije jer je njihova izrada složena i zahtijeva vrijeme, prenosi Fenix Magazin.