Stižu nove novčanice eura

Europske novčanice uskoro će dobiti potpuno novi izgled. Europska središnja banka (ESB) nakon više od 20 godina planira modernizirati dizajn eura. U tijeku je veliki međunarodni natječaj u kojem dizajneri iz cijele EU predlažu nova vizualna rješenja.
Odabrane su dvije glavne teme za novu seriju:
- "Rijeke i ptice" – motivi koji predstavljaju europsku prirodu i njezinu raznolikost (izvori, vodopadi, riječne delte te ptice kao što su vodenkonj, vodomar ili sabljarka). Na poleđini bi bile prikazane europske institucije.
- "Europska kultura" – motivi važnih kulturnih osobnosti i mjesta, kao što su Maria Callas, Beethoven, Marie Curie ili Leonardo da Vinci, uz prikaze kazališta, knjižnica, muzeja i sličnih kulturnih prostora.
Natječaj za dizajn odvija se u više faza. ESB će do 2026. odabrati najbolje prijedloge, a građani će imati priliku dati svoje mišljenje. Konačnu odluku o izgledu ESB planira donijeti krajem 2026., no nove novčanice bit će puštene u optjecaj tek nekoliko godina poslije jer je njihova izrada složena i zahtijeva vrijeme, prenosi Fenix Magazin.
Razlozi za nova izdanja novčanica uključuju bolju zaštitu od krivotvorenja, održivije materijale, lakšu upotrebu za osobe s oštećenjem vida i veću prepoznatljivost među građanima Europe.
Stare novčanice i dalje će vrijediti – građani ne moraju brinuti da će njihovo trenutno gotovinsko plaćanje izgubiti vrijednost.
Predsjednica ESB-a Christine Lagarde poručila je da euro nije samo valuta, nego i simbol europske zajedništva i raznolikosti.
