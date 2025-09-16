Oglas

HZMO izrađuje odluke

Što ustvari znači 13. mirovina za umirovljenike? Ministar objasnio detalje

Hina
16. ruj. 2025. 16:21
umirovljenici igraju šah
Unsplash/Ilustracija

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio je da će od 1. siječnja iduće godine svi umirovljenici dobivati trajni, godišnji dodatak koji će ovisiti u duljini mirovinskog staža.

Umirovljenici u proljetnom paketu dobili 50 eura

Ministar Piletić pojasnio je nakon sjednice Vlade na što mogu računati umirovljenici kada je u pitanju tzv. 13. mirovina. Podsjetio je kako su umirovljenici dosad imali deset paketa pomoći, dva više nego što su bili oni redovni vladini paketi mjera pomoći građanima i gospodarstvu.

Tako su svi umirovljenici u proljetnom paketu dobili 50 eura. Što se tiče trajnog godišnjeg dodatka na mirovine, on će ovisiti o duljini mirovinskog staža, rekao je.

"Što više godina mirovinskog staža, to veći godišnji dodatak. U listopadu, nakon što Vlada donese odluku, svaki će umirovljenik imati različiti mirovinski dodatak ovisno o godinama mirovinskog staža.

"Godine mirovinskog staža puta vrijednost te godine"

Nemamo cenzus, nemamo tko sve ulazi u obuhvat Vlade, nego imamo godine mirovinskog staža puta vrijednost te godine. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje trebat će izraditi odluke za svih milijun i 230 tisuća umirovljenika i na taj način prvi put isplatiti godišnji dodatak na mirovinu", istaknuo je ministar.

Dodao je i da ova vladina aktivnost koju je kroz svoje pakete pomoći u kontinuitetu omogućavala i svim umirovljenicima, sada je postala trajno zakonsko pravo i isplaćivat će se svake godine, pa čak i onda kada sve vladine mjere pomoći završe, rekao je Piletić.

Pitanje o vaučerima

Na novinarsko pitanje što će biti s vaučerima u iznosu od 70 eura, ministar je rekao da su vaučeri trajno pravo koje je vlada omogućila svim kategorijama ugroženih kupaca energije, a to su korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici nacionalne naknade za starije, nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici inkluzivnog dodatka I.,II. i III. kategorije.

Na taj se način štiti i dalje nešto više od 117 tisuća građana. Hoće li on ostati i dalje u visini od 70 eura, istaknuo je Piletić, odlučivat će Vlada. 

"Mi nećemo dovoditi u pitanje da svi oni koji teško žive ne budu obuhvaćeni ovim paketom i ovom mjerom i da se na taj način podmire režijski troškovi, zaključio je ministar. 

Teme
13. mirovina Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dodatak na mirovinu mirovina vaučer za umirovljenike

