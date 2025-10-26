Susjedni umirovljenici mogu raditi puno radno vrijeme: Njima cijela mirovina, Hrvatima pola

Umirovljenici u Bosni i Hercegovini mogu raditi puno radno vrijeme, a mirovina im se u tom slučaju ne obustavlja ni ne smanjuje. Osim što imaju sva prava kao i ostali radnici, imaju pravo i na novi izračun mirovine. Hrvatski će umirovljenici mogućnost rada na puno radno vrijeme dobiti od 1. siječnja 2026. godine, ali uz isplatu pola mirovine. Ipak, i ta je opcija povoljnija nego sada, kada se mirovina u tom slučaju obustavlja, a raditi se može uz cijelu mirovinu samo za ‘pola plaće’.
Oglas
Mirovinskom reformom hrvatski su umirovljenici dobili mogućnost rada na puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine. Ova opcija rada u mirovini bit će moguća od 1. siječnja 2026. godine za one starije od 65 godina. Sada umirovljenici mogu raditi do polovine radnog vremena uz isplatu cijele mirovine. U slučaju da rade puno radno vrijeme, trenutačno im se isplata mirovine obustavlja, tako da je i ovo pomak, piše Mirovina.hr.
Umirovljenici u BiH moći će raditi uz cijelu mirovinu
Oduzimanje pola mirovine u slučaju rada na puno radno vrijeme naljutilo je obrtnike i neke predstavnike umirovljenika. Tako je Stranka umirovljenika ovu zakonsku odredbu poslala na ocjenu ustavnosti. Ne reagira li Ustavni sud spremni su, kažu, ići sve do Europskog suda, o čemu smo pisali ovdje. Glavni argument im je da je mirovina stečeno pravo koje se ne može oduzimati u slučaju rada. S druge strane, umirovljenici u Bosni i Hercegovini, gdje se provodi velika mirovinska reforma, imaju mogućnost zapošljavanja uz isplatu cijele mirovine.
U Federaciji BiH umirovljenici koji se zaposle ostvaruju ista prava kao i svi drugi radnici,kao što su pravo na godišnji odmor, bolovanje i plaćene doprinose. Za njih se uplaćuju doprinosi, a u isto vrijeme nastavljaju se isplate kao umirovljenicima. Onima koji se odluče ponovno vratiti na posao u Federaciji BiH mirovina se neće smanjiti, a u nekim slučajevima može i rasti.
Svi umirovljenici koji ponovno ostvare radni odnos imaju pravo podnijeti zahtjev za ponovno određivanje visine mirovine, u FBiH nakon ostvarenih šest mjeseci novog staža, a u Republici Srpskoj nakon godinu dana, prenosi Tomislavcity.com. Iznimka su korisnici obiteljske i invalidske mirovine, kao i oni koji su se umirovili ranije prema povoljnijim uvjetima kao branitelji. Njima se u slučaju zasnivanja radnog odnosa mirovina obustavlja.
Umirovljenik s našom mirovinom u BiH neće moći
Pravo na godišnji imaju i naši umirovljenici za vrijeme rada na pola radnog vremena. Kod bolovanja, samo radnici mlađi od 70 godina imaju pravo u Hrvatskoj biti bolesni na teret državnog proračuna. Inače, kod nas je krajem kolovoza radilo gotovo 38.000 umirovljenika, a najviše u trgovini, prerađivačkoj industriji, ali i stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.
Kada je riječ o umirovljenicima u Bosni i Hercegovini koji žele iskoristiti opciju rada na puno radno vrijeme, a mirovinu su stekli radeći u Hrvatskoj, na njih će se primjenjivati hrvatski zakon. To znači da će dobivati pola mirovine. Njihov susjed s bosanskom mirovinom moći će u BiH raditi puno radno vrijeme uz isplatu cijele mirovine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas