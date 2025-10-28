Švedska odabrala Dalekovod za projekt vrijedan 100 milijuna eura

"U vremenu dinamičnih promjena, geopolitičkih previranja i neizvjesnih tržišnih kretanja fokusirani smo na stabilnost, odgovorno upravljanje i održiv, dugoročni rast. Uz strateško jačanje svoje pozicije na domaćim i inozemnim tržištima, koja nude značajne prilike zbog potrebe za izgradnjom i obnovom elektroenergetskih mreža u prijenosu i prometu, naš prioritet ostaju ljudi jer i ovi rezultati potvrđuju da su prije svega dosljednost, stručnost i predanost naših zaposlenika ključni pokretači uspjeha Grupe Dalekovod.