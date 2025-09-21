Pogledajte popis
Top 10 najbolje plaćenih tvrtki u Njemačkoj: Evo gdje se zarađuje i do 6.000 eura mjesečno
Njemački Savezni statistički ured (Destatis) nudi brojne informacije o plaćama u Njemačkoj – a one pokazuju jasne razlike među sektorima.
U travnju 2024. osobe zaposlene na puno radno vrijeme zarađivale su prosječno:
- 6.182 eura bruto mjesečno u sektoru financijskih i osiguravateljskih usluga
- 5.955 eura u IT sektoru
- 4.791 eura u javnom sektoru
- 3.133 eura u poljoprivredi i šumarstvu
- 3.042 eura u ugostiteljstvu
SAP i Airbus na vrhu
Prema podacima platforme Kununu, koja objavljuje anonimne podatke korisnika o plaćama u konkretnim tvrtkama,
Top 10 tvrtki s najvećim prosječnim plaćama su:
- SAP – 76.711 eura bruto godišnje
- Airbus – 74.874 eura
- Commerzbank – 73.538 eura
- Bosch – 72.094 eura
- Continental – 71.146 eura
- Siemens – 69.410 eura
- Volkswagen – 69.257 eura
- TÜV Süd – 68.061 eura
- R+V Versicherung – 67.794 eura
- Accenture Deutschland – 67.580 eura
- Najbolje plaćena zanimanja: piloti na vrhu
Kununu navodi i najbolje plaćene profesije u Njemačkoj:
- Piloti – 90.500 eura bruto godišnje
- Revizori (Wirtschaftsprüfer) – 90.400 eura
- Liječnici – 87.000 eura
Prosječna plaća u Njemačkoj: žene i dalje zarađuju manje
Prema podacima Destatisa, prosječna bruto plaća u travnju 2024. iznosila je 4.634 eura mjesečno, što daje godišnju plaću od 55.608 eura, prenosi Fenix Magazin.
- Muškarci na puno radno vrijeme: 4.830 eura bruto mjesečno
- Žene na puno radno vrijeme: 4.214 eura bruto mjesečno
- razlika: oko 600 eura mjesečno
Zašto prosjek može zavarati?
Prosječna vrijednost nije uvijek najpouzdaniji pokazatelj, jer nekoliko iznimno visokih plaća može “napuhati” prosjek. Zato se često koristi medijan – vrijednost koja dijeli sve plaće na dvije jednake polovice.
Medijan za zaposlene s punim radnim vremenom: 3.978 eura bruto mjesečno
- godišnje: 47.736 eura
- Muškarci: 4.077 eura
- Žene: 3.777 eura
- razlika: 300 eura mjesečno
Gehaltsrechner i Lohnspiegel: korisni alati za usporedbu
Destatis Gehaltsrechner:
Nakon što unesete podatke poput spola, dobi, obrazovanja i veličine tvrtke, prikazuje vam se realna plaća za vaš profil – idealno za provjeru je li vaša plaća fer.
WSI Lohnspiegel (Institut za ekonomska i društvena istraživanja):
Omogućuje usporedbu plaća za preko 500 zanimanja, jednostavno i brzo.
Šefovi DAX tvrtki zarađuju milijune
Dok prosječni Nijemci vode borbu s inflacijom, šefovi najvećih njemačkih tvrtki (članice DAX indeksa) i dalje zarađuju ogromne iznose – neki gotovo 19 milijuna eura godišnje.
Nova EU direktiva: više transparentnosti od 2026.
Od 7. lipnja 2026. stupa na snagu EU Direktiva o transparentnosti plaća (Entgelttransparenzrichtlinie). Cilj joj je poštenije plaće i više jednakosti među spolovima.
Tvrtke će biti zakonski obvezne navesti početnu plaću ili platni raspon:
- u oglasima za posao
- najkasnije prije razgovora za posao
