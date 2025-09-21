Oglas

Top 10 najbolje plaćenih tvrtki u Njemačkoj: Evo gdje se zarađuje i do 6.000 eura mjesečno

N1 Info
21. ruj. 2025. 08:10
Euro
Pexels/Ilustracija

Njemački Savezni statistički ured (Destatis) nudi brojne informacije o plaćama u Njemačkoj – a one pokazuju jasne razlike među sektorima.

U travnju 2024. osobe zaposlene na puno radno vrijeme zarađivale su prosječno:

  • 6.182 eura bruto mjesečno u sektoru financijskih i osiguravateljskih usluga
  • 5.955 eura u IT sektoru
  • 4.791 eura u javnom sektoru
  • 3.133 eura u poljoprivredi i šumarstvu
  • 3.042 eura u ugostiteljstvu

SAP i Airbus na vrhu

Prema podacima platforme Kununu, koja objavljuje anonimne podatke korisnika o plaćama u konkretnim tvrtkama,

Top 10 tvrtki s najvećim prosječnim plaćama su:

  • SAP – 76.711 eura bruto godišnje
  • Airbus – 74.874 eura
  • Commerzbank – 73.538 eura
  • Bosch – 72.094 eura
  • Continental – 71.146 eura
  • Siemens – 69.410 eura
  • Volkswagen – 69.257 eura
  • TÜV Süd – 68.061 eura
  • R+V Versicherung – 67.794 eura
  • Accenture Deutschland – 67.580 eura
  • Najbolje plaćena zanimanja: piloti na vrhu

Kununu navodi i najbolje plaćene profesije u Njemačkoj:

  • Piloti – 90.500 eura bruto godišnje
  • Revizori (Wirtschaftsprüfer) – 90.400 eura
  • Liječnici – 87.000 eura

Prosječna plaća u Njemačkoj: žene i dalje zarađuju manje

Prema podacima Destatisa, prosječna bruto plaća u travnju 2024. iznosila je 4.634 eura mjesečno, što daje godišnju plaću od 55.608 eura, prenosi Fenix Magazin.

  • Muškarci na puno radno vrijeme: 4.830 eura bruto mjesečno
  • Žene na puno radno vrijeme: 4.214 eura bruto mjesečno
  • razlika: oko 600 eura mjesečno

Zašto prosjek može zavarati?

Prosječna vrijednost nije uvijek najpouzdaniji pokazatelj, jer nekoliko iznimno visokih plaća može “napuhati” prosjek. Zato se često koristi medijan – vrijednost koja dijeli sve plaće na dvije jednake polovice.

Medijan za zaposlene s punim radnim vremenom: 3.978 eura bruto mjesečno

  • godišnje: 47.736 eura
  • Muškarci: 4.077 eura
  • Žene: 3.777 eura
  • razlika: 300 eura mjesečno

Gehaltsrechner i Lohnspiegel: korisni alati za usporedbu

Destatis Gehaltsrechner:

Nakon što unesete podatke poput spola, dobi, obrazovanja i veličine tvrtke, prikazuje vam se realna plaća za vaš profil – idealno za provjeru je li vaša plaća fer.

WSI Lohnspiegel (Institut za ekonomska i društvena istraživanja):

Omogućuje usporedbu plaća za preko 500 zanimanja, jednostavno i brzo.

Šefovi DAX tvrtki zarađuju milijune

Dok prosječni Nijemci vode borbu s inflacijom, šefovi najvećih njemačkih tvrtki (članice DAX indeksa) i dalje zarađuju ogromne iznose – neki gotovo 19 milijuna eura godišnje.

Nova EU direktiva: više transparentnosti od 2026.

Od 7. lipnja 2026. stupa na snagu EU Direktiva o transparentnosti plaća (Entgelttransparenzrichtlinie). Cilj joj je poštenije plaće i više jednakosti među spolovima.

Tvrtke će biti zakonski obvezne navesti početnu plaću ili platni raspon:

  • u oglasima za posao
  • najkasnije prije razgovora za posao

njemačka plaća poslovi tvrtke

