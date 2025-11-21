U ovoj djelatnosti imamo najviše zaposlenih: Pad zabilježen u čak osam sektora

U pravnim osobama bilo je 1.518.445 zaposlenih, što je za 8.855 osoba ili 0,6 posto više nego mjesec dana prije. U odnosu na listopad lani, broj zaposlenih u pravnim osobama u listopadu 2025. je bio 0,1 posto manji. U razdoblju od siječnja do listopada 2025. u odnosu na isto razdoblje lani, pak, broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7 posto.