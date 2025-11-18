Pao broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama

Po županijama, porast je ostvaren u 12 županija i kreće se od 0,1 posto u Sisačko-moslavačkoj i Varaždinskoj županiji do 1,9 posto u Virovitičko-podravskoj županiji. Broj zaposlenih pao je u sedam županija i kreće se od 4,7 posto u Dubrovačko-neretvanskoj županiji do 13,1 posto u Ličko-senjskoj županiji. U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz kolovoza 2025. godine.