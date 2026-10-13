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Velika rasprodaja državnih vozila: Pogledajte što se nudi već od 130 eura
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine putem javnog poziva ponudilo je na prodaju 80 vozila u državnom vlasništvu, s početnim cijenama u rasponu od 130,78 do 24.350,99 eura.
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Na natječaju su dostupna vozila različitih marki, uključujući Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, Hyundai, Volvo, Land Rover, Nissan i druge. U ponudi se nalaze osobna vozila, kombi vozila, terenska vozila te jedno priključno vozilo, navodi se u objavi na internetskim stranicama tog ministarstva.
Najjeftinije vozilo koje se nudi je Mitsubishi Colt 1.3 Invite, s početnom cijenom od 130,78 eura, dok je najskuplje vozilo Land Rover Range Rover 4.4 SDV8, s početnom cijenom od 24.350,99 eura. Među vozilima više vrijednosti nalaze se i Audi A4 40 TDI Quattro Sport s početnom cijenom od 19.857,64 eura, Volvo XC60 2.0 D4 Momentum s početnom cijenom od 18.068,07 eura, Mercedes Klasa SL 280 s početnom cijenom od 14.574,59 eura te Mercedes Klasa S 350 D 4 MATIC s početnom cijenom od 13.000 eura.
Osim osobnih automobila, ponuda uključuje i kombi vozila kao što su Citroën Jumper 35 LH 2.8 HDi (262,60 eura), Fiat Ducato 14Q L3H3 2.8 D (261,30 eura), Mercedes Vito L2H1 109 CDI (243,75 eura), Peugeot Boxer 435 L4 3.0 HDi (4.267,43 eura) i više modela Ford Transita. U ponudi su i terenska vozila Nissan Patrol 3.0 TDI Elegance (5.324,25 eura), Land Rover Range Rover Evoque 2.2 (11.328,90 eura), Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Intense (355,87 eura), Chery Tiggo 2 1.5 VVT Luxury (2.471,36 eura), kao i Odes ATV Pathcross 1000 Max (5.600,00 eura).
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte na istu adresu do 27. listopada 2026. godine do 10 sati. Vozila se prodaju u zatečenom stanju „viđeno-kupljeno“, ističu iz Ministarstva.
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