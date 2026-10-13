Velika rasprodaja državnih vozila: Pogledajte što se nudi već od 130 eura

Najjeftinije vozilo koje se nudi je Mitsubishi Colt 1.3 Invite, s početnom cijenom od 130,78 eura, dok je najskuplje vozilo Land Rover Range Rover 4.4 SDV8, s početnom cijenom od 24.350,99 eura. Među vozilima više vrijednosti nalaze se i Audi A4 40 TDI Quattro Sport s početnom cijenom od 19.857,64 eura, Volvo XC60 2.0 D4 Momentum s početnom cijenom od 18.068,07 eura, Mercedes Klasa SL 280 s početnom cijenom od 14.574,59 eura te Mercedes Klasa S 350 D 4 MATIC s početnom cijenom od 13.000 eura.