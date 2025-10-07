Velike promjene u bankama: Stižu nova pravila za plaćanje

Deset sekundi - i novac je na računu. Uplate više neće čekati radni dan, a kome ide novac banke će strože kontrolirati. Kod uplate, banke će provjeriti podudaraju li se ime i IBAN primatelja. Semafor će prikazati - podaci se slažu (zeleno), postoji tipfeler (žuto) ili upozorenje (crveno). Novac se i dalje može poslati, ali uplatitelj prihvaća rizik, piše Dnevnik.hr.