Oglas

u roku od 10 sekundi

Velike promjene u bankama: Stižu nova pravila za plaćanje

author
N1 Info
|
07. lis. 2025. 08:17
paypal, google pay, kartica, online plaćanje, internet, mobitel
Unsplash/Ilustracija

Velike novosti u bankama. Ako plaćate račun vikendom ili kasno navečer, više nećete morati čekati na uplatu. Strože će se nadzirati i moguće prijevare, a pogreške će se teško sakriti.

Oglas

Deset sekundi - i novac je na računu. Uplate više neće čekati radni dan, a kome ide novac banke će strože kontrolirati. Kod uplate, banke će provjeriti podudaraju li se ime i IBAN primatelja. Semafor će prikazati - podaci se slažu (zeleno), postoji tipfeler (žuto) ili upozorenje (crveno). Novac se i dalje može poslati, ali uplatitelj prihvaća rizik, piše Dnevnik.hr.

I dalje ostaju naknade za uplatu na račun druge banke, a instant plaćanje bit će besplatno. Za primjenu, banke imaju rok do četvrtka.

Dosad su se provjeravale samo pravne osobe, a uključivanjem fizičkih, cilj je smanjiti mogućnost prijevare.

U prvih devet mjeseci, prema podacima policije, zabilježena su 1183 kaznena djela računalnih prijevara, dok šteta premašuje 12 i pol milijuna eura.

Teme
banke iban račun uplata

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ