Velike promjene u bankama: Stižu nova pravila za plaćanje

Velike novosti u bankama. Ako plaćate račun vikendom ili kasno navečer, više nećete morati čekati na uplatu. Strože će se nadzirati i moguće prijevare, a pogreške će se teško sakriti.
Deset sekundi - i novac je na računu. Uplate više neće čekati radni dan, a kome ide novac banke će strože kontrolirati. Kod uplate, banke će provjeriti podudaraju li se ime i IBAN primatelja. Semafor će prikazati - podaci se slažu (zeleno), postoji tipfeler (žuto) ili upozorenje (crveno). Novac se i dalje može poslati, ali uplatitelj prihvaća rizik, piše Dnevnik.hr.
I dalje ostaju naknade za uplatu na račun druge banke, a instant plaćanje bit će besplatno. Za primjenu, banke imaju rok do četvrtka.
Dosad su se provjeravale samo pravne osobe, a uključivanjem fizičkih, cilj je smanjiti mogućnost prijevare.
U prvih devet mjeseci, prema podacima policije, zabilježena su 1183 kaznena djela računalnih prijevara, dok šteta premašuje 12 i pol milijuna eura.
