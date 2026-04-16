Policija krenula u kontrolu dozvola stranih radnika, na meti i poslodavci

Policija je najavila pojačane i opsežne kontrole zakonitosti rada stranih državljana, s posebnim naglaskom na provjeru posjeduju li potrebne dozvole za boravak i rad, a na meti su i poslodavci.
Policija je u srijedu provela nadzor jednog gradilišta na koprivničkom području, pri čemu je utvrđeno više nepravilnosti.
Tijekom kontrole zabilježena su dva prekršaja prema Zakonu o strancima jer su dvojica državljana trećih zemalja radila bez važećih dozvola za boravak i rad, a pritom su obavljali i poslove za koje nisu imali odobrenje.
Učestalije terenske kontrole
Kod još jednog stranog radnika utvrđen je prekršaj zbog nevraćanja dozvole za boravak i rad u propisanom roku nakon isteka, dok je prekršaj utvrđen i kod poslodavca koji nije izvršio obvezu prijave radnika upućenog na rad izvan mjesta boravka.
Iz policije poručuju kako će i u narednom razdoblju nastaviti s intenzivnim nadzorima, posebno usmjerenima na provjeru imaju li strani radnici sve potrebne dozvole, najavljujući tako učestalije kontrole na terenu.
