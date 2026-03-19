Hrvatski gospodarstvenici: Strani radnici su sve važniji za naše tržište rada

Dusko Jaramaz/PIXSELL

U okolnostima sve izraženijeg nedostatka radne snage, osobito kvalificiranog kadra, nužno je snažnije povezivanje obrazovnog sustava i gospodarstva te veća ulaganja u razvoj vještina koje odgovaraju stvarnim potrebama tržišta. Na to ukazuju rezultati istraživanja Hrvatske gospodarske komore o potrebama za dodatnim znanjima i vještinama na tržištu rada, koji su predstavljeni na IV. Konferenciji EDUkarijera – Obrazovanjem do zanimanja budućnosti.

Podijeli

Oglas

"Činjenica da čak 76 posto poslodavaca traži radnike, dok se istovremeno 65 posto suočava s nedostatkom odgovarajućih kadrova, jasno pokazuje razmjere izazova na tržištu rada. Ne govorimo više samo o nedostatku radne snage, već o nedostatku vještina koje tržište traži. Upravo zato ključno je snažnije povezati obrazovni sustav i gospodarstvo te usmjeriti fokus na razvoj vještina budućnosti", istaknula je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativnu industriju, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK.

Najveća potražnja za radnicima je u sektorima proizvodnje, trgovine i maloprodaje, administracije te logistike i skladištenja. Poslodavci ističu kako je najteže pronaći radnike srednje stručne spreme, ali i visokoobrazovane te niskokvalificirane radnike.

Rezultati istraživanja pokazuju i kako 72 posto poslodavaca provodi interne edukacije zaposlenika, dok njih 13 posto uopće ne ulaže u razvoj kompetencija, što dodatno otežava prilagodbu tržišta rada novim zahtjevima, pokazuju rezultati istraživanja.

Strana radna snaga postaje sve važniji segment domaćeg tržišta rada. Trenutno 29 posto poslodavaca zapošljava državljane trećih zemalja, a osam posto planira ih zaposliti u budućnosti. Najviše njih je sa srednjom zanatskom spremom (72%), dok 24 posto poslodavaca zapošljava i visokoobrazovane strane radnike. Kao ključni preduvjet njihove uspješne integracije poslodavci ističu učenje hrvatskog jezika.