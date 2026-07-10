Vertiv otvara novih 200 stručnih pozicija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, u svom sjedištu u Zagrebu te proizvodnom pogonu u Rugvici Vertiv trenutno zapošljava više od 650 ljudi, čime je to njihovo ključno proizvodno i operativno središte za regiju EMEA (Europa, Bliski istok i Afrika), odakle dizajniraju, proizvode i isporučuju integrirana infrastrukturna rješenja za projekte podatkovnih centara velikih razmjera.