Za gotovo 135 milijuna eura povećava se temeljni kapital HŽ Infrastrukturi i HŽ Putničkom prijevozu

Vlada je odobrila povećanje temeljnog kapitala HŽ Infrastrukture za 62 milijuna eura i HŽ Putnički prijevoz za 134,8 milijuna eura, s osnove namire iz sklopljene Nagodbe o uređenju imovinsko-pravnih pitanja.
Oglas
Za HŽ Infrastrukturu temeljni kapital povećava se za 62 milijuna eura, s osnove namire koja predstavlja nadoknadu vrijednosti kapitala za dio izuzetog javnog dobra tom društvu, a za HŽ Putnički prijevoz povećava se za 134,8 milijuna eura.
"Ove odluke donose se radi ispravnog evidentiranja iskazivanja vrijednosti poslovnih udjela koje RH ima u navedenim društvima kao posljedica osiguravanja nadoknadne vrijednosti manje prenesenog kapitala na temelju sklopljenih nagodbi", rekao je Ministar mora, pometa i infrastrukture Oleg Butković.
RH povećava postojeći poslovni udio u društvu HŽ Infrastruktura na nominalni iznos od 91,8 milijuna eura tako što će se provesti i povećanje temeljnog kapitala u iznosu od 524,73 eura iz zadržane dobiti HŽ Infrastrukture.
Vlada RH je, podsjetimo, prije godinu dana donijela Odluku o prihvaćanju nagodbe između RH i HŽ Infrastrukture o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice, na temelju koje je 7. siječnja 2025. godine sklopljena nagodba između RH i HŽ Infrastrukture.
U obrazloženju odluke stoji da je Vlada na sjednici 6. veljače 2025. godine također donijela Odluku o prihvaćanju nagodbe između Republike Hrvatske i HŽ Putničkog prijevoza o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice s ciljem da se društvu HŽ Putnički prijevoz namiri potraživanje za manje preneseni temeljni kapital za dio izuzetog javnog dobra temeljem nepotpuno provedene Podjele prednika HŽ-Hrvatske željeznice, a na što HŽ Putnički prijevoz ima pravo kao pravni sljednik iza HŽ-Hrvatske željeznice.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas