Za gotovo 135 milijuna eura povećava se temeljni kapital HŽ Infrastrukturi i HŽ Putničkom prijevozu

U obrazloženju odluke stoji da je Vlada na sjednici 6. veljače 2025. godine također donijela Odluku o prihvaćanju nagodbe između Republike Hrvatske i HŽ Putničkog prijevoza o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice s ciljem da se društvu HŽ Putnički prijevoz namiri potraživanje za manje preneseni temeljni kapital za dio izuzetog javnog dobra temeljem nepotpuno provedene Podjele prednika HŽ-Hrvatske željeznice, a na što HŽ Putnički prijevoz ima pravo kao pravni sljednik iza HŽ-Hrvatske željeznice.