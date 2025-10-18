Zarada od boca u Njemačkoj: Ako kao "Pfandhauptmeister" prijeđete ovu brojku, plaćate porez

Loic Venance/AFP

Mladić iz Dresdena skuplja boce i limenke — ne nekoliko desetaka, nego na tisuće! Samo od povrata ambalaže 24-godišnji Alex Müller uspio je u jedanaest mjeseci zaraditi 4.325,79 eura i time platiti vozački ispit. No, postoji kvaka: ono što mnogi ne znaju jest da skupljanje previše boca može postati – porezna zamka

„Stalno me pitaju je li mi se već javila porezna uprava“, kaže Alex.

List Bild zato je pitao Savez poreznih obveznika Njemačke (BdSt): mora li se skupljač boca bojati poreznika? I od kojeg trenutka povrat boca postaje oporeziv?

Kada skupljanje boca postaje porezno opasno

Porezna stručnjakinja Daniela Karbe-Geßler (49) objašnjava:

„Povremeno skupljanje boca nije porezno sporno. No, tko to čini redovito i godišnje zaradi više od 256 eura, mora računati na poreznu obvezu.“

Kod povrata od 0,08 eura po boci, to znači da nakon 3.200 boca godišnje treba platiti porez na cijeli iznos!

„Tada porezna uprava može taj prihod smatrati drugim dohotkom ili samostalnom djelatnošću“, dodaje Karbe-Geßler.

Kod jednokratnih boca i limenki, na koje se vraća 0,25 eura, porezna obveza nastupa već nakon 1.025 komada, prenosi Fenix.

Granica od 256 eura godišnje

Ova granica vrijedi samo za one koji imaju i redovan posao i prelaze osnovni godišnji osobni odbitak.

Tko skuplja isključivo boce, može biti miran: trebalo bi skupiti čak 151.201 praznu bocu da se dosegne 12.096 eura, koliko iznosi godišnji neoporezivi limit u Njemačkoj.

Alex Müller, koji radi punim radnim vremenom kao tokarski mehaničar, prelazi taj limit, pa zato:

„Vodim detaljnu evidenciju – bilježim sve prihode od boca i novčane darove koje mi šalju fanovi na društvenim mrežama“, kaže on.

Skupljač boca postao influencer

Alex, poznat kao „Pfandhauptmeister“ (glavni majstor za boce), ima preko 250.000 pratitelja na društvenim mrežama.

„Zarađujem i preko TikToka i YouTubea, pa sam otvorio obrt“, objašnjava.

Prema objašnjenju stručnjakinje iz BdSt-a, porez na dobit bi trebao plaćati tek ako godišnja zarada premaši 24.500 eura.

Pravila za nezaposlene, korisnike socijalne pomoći i umirovljenike

Primatelji naknade za nezaposlene (Arbeitslosengeld I) smiju mjesečno predati oko 2.062 boce po 8 centi. Ako zarade više od 165 eura mjesečno, slijedi umanjenje naknade.

Korisnici Bürgergelda (socijalne pomoći) moraju biti posebno oprezni: nema poreznih olakšica, jer se radi o socijalnoj naknadi. Dozvoljeno je samo 100 eura dodatka mjesečno – što odgovara oko 1.250 boca. Prelazak te granice može dovesti do smanjenja pomoći.

Umirovljenici su porezni obveznici, pa za njih vrijedi godišnji osnovni odbitak i granica od 256 eura za dodatne prihode.

„To je teorija,“ dodaje Karbe-Geßler.

„U praksi, porezna uprava ne može ni približno provjeriti koliko tko stvarno skuplja boce.“