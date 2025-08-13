Zbog novih pravila Europske unije moglo bi doći do velikih poskupljenja hrane

Iako je namjera uredbe ekološki pozitivna, očekuje se da će donijeti znatne izazove za poslovne subjekte i potrošače. Tvrtke će morati prikupljati točne geopodatke i provoditi opsežne analize podrijetla proizvoda kako bi dokazale da roba nije nastala na zemljištu nedavno očišćenom od šuma.