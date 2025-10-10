PROMO
15% popusta u PEVEX-u do nedjelje na sve redovne cijene
U svim prodajnim centrima PEVEX te na www.pevex.hr do nedjelje iskoristite 15 posto popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Detalji posebne akcije "Vikend listopadnih cijena" označeni su na svim prodajnim mjestima PEVEX-a diljem Hrvatske, na www.pevex.hr i u PEVEX aplikaciji.
Ovo je savršena prilika za nabavu proizvoda za opremanje i uređenje vašeg doma, vrta ili uživanje u omiljenim hobijima. Kupci u PEVEX-u mogu birati između više desetaka tisuća proizvoda stoga je ova akcija izvrsna prilika za sve one koji traže proizvode iz bogate ponude vodećeg hrvatskog trgovačkog lanca. Popust se ne može ostvariti na duhanske i srodne proizvode, usluge, darovne kartice i proizvode koji su na rasprodaji ili akciji.
U nedjelju 12.10. od 8:00 do 14:00 rade svi prodajni centri PEVEX osim Makarske i Samobora, ali akcija vrijedi i dalje na www.pevex.hr.
Posjetite PEVEX-ove centre ili internet trgovinu, iskoristite 15 posto popusta na sve redovne cijene I nabavite sve što vam je potrebno za kuću, stan ili vrt jer Vikend listopadnih cijena čeka vas u PEVEX-u.
