Šokačka masna pogača mnogo je više od običnog peciva – ona je simbol bogate slavonske tradicije, okus djetinjstva i nezaobilazan dio svakog obiteljskog okupljanja. Poznata po svojoj mekoći, masnoći i neodoljivom mirisu, stoljećima hrani tijelo i dušu Slavonaca. Na Pogača Festu posjetitelji će imati priliku kušati je u različitim varijantama – od klasičnih do suvremenih, svaka sa svojom posebnom pričom.