Završili Dani komunikacija: Komunikatori imaju odgovornost, postavljaju standarde i predvode promjene

Uz prisutnost svjetskih vizionara i najutjecajnijih regionalnih stručnjaka, Dani komunikacija u rovinjskom su hotelu Lone ponudili su program koji se protezao od umjetne inteligencije, digitalne regulative i ekonomije pažnje do kreativnosti, etike, društvene odgovornosti i održivosti. Već poznat po svojoj multiformatnosti, festival je ove godine dodatno proširio svoj scenski doseg – uključujući novu dvoranu POOLSIDE Stage i jedinstvenu THE OTHER BEACH pozornicu za dodjele nagrada pod zvijezdama.