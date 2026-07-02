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Uznemirili stanovnike

18 Britanaca 'divljalo' na tulumu u Kaštelima, policija ih sve privela

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N1info
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02. srp. 2026. 12:00
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policija
Ilustracija: ChatGPT

Policija je u Kaštelima prekinula noćno okupljanje skupine stranih državljana te sve sudionike sankcionirala zbog narušavanja javnog reda i mira.

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Policijski službenici Policijske postaje Kaštela intervenirali su u četvrtak u 00:40 nakon dojave da se iz objekta na području Kaštel Starog čuje glasna buka, vika i puštanje glasne glazbe.

Dolaskom na lokaciju potvrdili su navode građana te u kući za odmor zatekli 18 državljana Ujedinjenog Kraljevstva, u dobi od 20 do 25 godina, koji su vikali i stvarali buku u dvorištu i na balkonima, čime su uznemirili okolno stanovništvo i remetili noćni mir, priopćila je policija.

Policijski službenici odmah su prekinuli okupljanje te su svih 18 britanskih državljana priveli u policijsku postaju. Svi su novčano kažnjeni zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Osam sličnih intervencija u tjedan dana

Kako navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, ovo nije izoliran slučaj na području Kaštela, budući da su u proteklom tjednu policijski službenici u osam navrata postupali po dojavama o narušavanju noćnog mira.

U svim slučajevima radilo se o glasnoj glazbi, buci i galami iz objekata za odmor, a policija je potvrdila točnost svih dojava, prekinula narušavanje javnog reda i počinitelje sankcionirala.

Policija ima upozorenje za iznajmljivače

Iz policije poručuju da će, osobito tijekom turističke sezone, nastaviti dosljedno i odgovorno postupati po svim dojavama građana kako bi se očuvao javni red i mir.

Također upućuju apel i preporuku iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor da svoje goste unaprijed upoznaju s pravilima ponašanja u destinaciji, posebno s obvezom poštivanja javnog reda i mira, kako bi se izbjegle situacije koje narušavaju kvalitetu života lokalnog stanovništva.

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