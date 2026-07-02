18 Britanaca 'divljalo' na tulumu u Kaštelima, policija ih sve privela

Dolaskom na lokaciju potvrdili su navode građana te u kući za odmor zatekli 18 državljana Ujedinjenog Kraljevstva, u dobi od 20 do 25 godina, koji su vikali i stvarali buku u dvorištu i na balkonima, čime su uznemirili okolno stanovništvo i remetili noćni mir, priopćila je policija.