Sve više intervencija splitske Hitne zbog pijanih turista. Građani ih nalaze kako leže nasred ceste...

U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj se doznaje da kada policija tijekom postupanja ili rada na terenu uoči da je nekome potrebna liječnička pomoć, zatraže izlazak ekipe ​Hitne medicinske pomoći koja će pregledati osobu. ​Posebnu evidenciju o traženju izlazaka na teren djelatnika Hitne medicinske pomoći ne vode, no zato uspoređujući dosadašnja iskustva kažu da se ova godina ne ističe posebno u negativnom smislu.