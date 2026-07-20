Puno prekršaja
Crna vikend statistika: Dvoje poginulih. Vozač napuhao 3,4 promila, drugi jurio 202 km/h
Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su dvije osobe, a policija je zabilježila 7713 prekršaja, među kojima je najviše slučajeva prebrze vožnje, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.
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Uz 2530 slučajeva prekoračenja dopuštene brzine policija je od najtežih prekršaja zabilježila 896 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa i 631 prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola.
Zabilježeno je i 385 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, dodaje policija.
Najveća koncentracija alkohola u krvi od 3,4 promila izmjerena je na šibensko-kninskom području, dok je najveća prekoračena brizina od 202 kilometra na sat zabilježena na području Policijske uprave ličko-senjske.
Policija je tijekom nadzora prometa zatekla i 20 recidivista koji su počinili isto toliko novih prekršaja. Iz tog razloga, šest vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 14 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.
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