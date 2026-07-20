Oglas

Puno prekršaja

Crna vikend statistika: Dvoje poginulih. Vozač napuhao 3,4 promila, drugi jurio 202 km/h

author
Hina
|
20. srp. 2026. 14:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
prometna policija
Dino Stanin/PIXSELL

Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su dvije osobe, a policija je zabilježila 7713 prekršaja, među kojima je najviše slučajeva prebrze vožnje, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.

Oglas

Uz 2530 slučajeva prekoračenja dopuštene brzine policija je od najtežih prekršaja zabilježila 896 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa i 631 prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola.

Zabilježeno je i 385 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, dodaje policija.

Najveća koncentracija alkohola u krvi od 3,4 promila izmjerena je na šibensko-kninskom području, dok je najveća prekoračena brizina od 202 kilometra na sat zabilježena na području Policijske uprave ličko-senjske.

Policija je tijekom nadzora prometa zatekla i 20 recidivista koji su počinili isto toliko novih prekršaja. Iz tog razloga, šest vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 14 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pijana vožnja poginuli u prometu prekršaji u prometu prometni prekršaji stradali u prometu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ