52-godišnjak
Detalji tragedije kod Novigrada: Vozilom probio ogradu mosta, pao u more i poginuo
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu kasno navečer na državnoj cesti na mostu Antenal kod Novigrada kad je 52-godišnjak autom probio ogradu mosta i pao u more.
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Kako je u ponedjeljak izvijestila policija, dojavu o nesreći porečka je policija zaprimila oko 23 sata.
Prema dosad utvrđenim okolnostima, 52-godišnji vozač automobila slovenskih registracijskih oznaka kretao se državnom cestom DC75 kada je, dolaskom u desni nepregledni zavoj na mostu Antenal, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika izgubio nadzor nad vozilom.
Automobil je udario u zaštitnu ogradu mosta, probio je te sletio u more, a vozač poginuo.
Tijelo muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice u Puli gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.
Policija nastavlja utvrđivati okolnosti te tragične prometne nesreće.
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