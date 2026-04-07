Izvijestilla je policija
Drama u Međimurju: Sjekirom napao muškarca i teško ga ozlijedio
Muškarac je sjekirom ozlijedio 29-godišnjaka i prijetio smrću - osumnjičeni 60-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija.
Policijski službenici Policijske postaje Mursko Središće u subotu, 4. travnja zaprimili su kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 28-godišnjaka i 56-godišnjaka.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 60-godišnjak u subotu, 4. travnja oko 15:30 sati na području uz rijeku Muru, nedaleko od Peklenice, nakon verbalnog sukoba, prijetio smrću 56-godišnjaku i 28-godišnjaku, pritom mašući sjekirom. Do sukoba je došlo pošto su 28-godišnjak i 56-godišnjak posumnjali da je osumnjičeni ukrao drva iz njihove šume. U jednom trenutku osumnjičeni je i fizički nasrnuo na 28-godišnjaka te ga pritom sjekirom udario u predjelu lakta lijeve ruke. Liječnička pomoć ozlijeđenom 28-godišnjaku pružena je u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je utvrđeno da je u događaju teško ozlijeđen te je zadržan na daljnjem liječenju.
Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu policijski službenici Policijske postaje Mursko Središće pretražili su prostorije obiteljske kuće i druge pripadajuće prostorije u Peklenici, kojim se koristi osumnjičeni. Tijekom pretrage pronađena je i oduzeta sjekira kojom je počinjeno opisano kazneno djelo.
Protiv osumnjičenog 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske, izvijestili su.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
