Drama u Međimurju: Sjekirom napao muškarca i teško ga ozlijedio

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 60-godišnjak u subotu, 4. travnja oko 15:30 sati na području uz rijeku Muru, nedaleko od Peklenice, nakon verbalnog sukoba, prijetio smrću 56-godišnjaku i 28-godišnjaku, pritom mašući sjekirom. Do sukoba je došlo pošto su 28-godišnjak i 56-godišnjak posumnjali da je osumnjičeni ukrao drva iz njihove šume. U jednom trenutku osumnjičeni je i fizički nasrnuo na 28-godišnjaka te ga pritom sjekirom udario u predjelu lakta lijeve ruke. Liječnička pomoć ozlijeđenom 28-godišnjaku pružena je u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je utvrđeno da je u događaju teško ozlijeđen te je zadržan na daljnjem liječenju.