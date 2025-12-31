Oglas

hitno prevezeno u bolnicu

Drama u Primoštenu: Dijete teško stradalo u napuštenom objektu

N1 Info
31. pro. 2025. 10:20
U Primoštenu je jučer u nesreći koja se dogodila prilikom igre teško ozlijeđeno dijete.

Jučer, 30. prosinca oko 17 sati u Primoštenu u napuštenom objektu, u kojem su se djeca igrala, teške tjelesne ozljede zadobilo je jedno dijete koje je palo u okno lifta.  

Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid.

Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu.



Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.

U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.

