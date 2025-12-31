Drama u Primoštenu: Dijete teško stradalo u napuštenom objektu

Jučer, 30. prosinca oko 17 sati u Primoštenu u napuštenom objektu, u kojem su se djeca igrala, teške tjelesne ozljede zadobilo je jedno dijete koje je palo u okno lifta.



Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid.



Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu.