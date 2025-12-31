Policija kod više maloljetnika našla stotine petardi

Iz PUZ-a su pozvali su roditelje koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način da na broj 192 pozovu policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije. Na taj će način, proučili su, spriječiti na vrijeme opasnost za djecu i moguće štetne posljedice.