Policija kod više maloljetnika našla stotine petardi

Zagrebačka policija je u sklopu akcije "Mir i dobro" u Gajnicama u Parku 101. brigade HV-a zatekla dvoje maloljetnika koji su imali ukupno 177 petardi F2 razreda, koje su im privremeno oduzete te je protiv obojice podnijet optužni prijedlog.
Optužni prijedlog podnijet je zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, izvijestili su u srijedu iz PUZ-a.
U Španskom, u parku u zoni ulica Antuna Šoljana i Savske Opatovine, maloljetnik je, nakon što je uporabio pirotehničko sredstvo kategorije F2, policijskim službenicima dragovoljno izručio pirotehničko sredstvo kategorije F4, a zbog navedenog je izdan Obvezni prekršajni nalog zakonskom zastupniku - roditelju zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Drugi maloljetnik nakon što je uporabio pirotehničko sredstvo kategorije F3, dragovoljno je predao 13 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, zbog čega je podnijet Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Sva pronađena pirotehnička sredstva su privremeno oduzeta do okončanja prekršajnog postupka.
Aktivnosti policije provodile su se u sklopu akcije „Mir i dobro 2025./2026.“ u ponedjeljak, a njome su bili obuhvaćeni otvoreni prostori, ulice, parkovi i trgovi te zone odgojno obrazovnih ustanova na području II. Policijske postaje Zagreb u naseljima Malešnica, Špansko, Gajnice i Stenjevec.
Akcija „Mir i dobro“ 2025./2026. nastavlja se i dalje, a riječ je o jednoj od najdugovječnijih koju Ministarstvo unutarnjih poslova provodi još od 1993..
Provodi se od 29. studenoga do 8. siječnja radi otklanjanja opasnosti od nezakonite uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava te održavanja povoljnog stanja opće sigurnosti u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.
Iz PUZ-a su pozvali su roditelje koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način da na broj 192 pozovu policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije. Na taj će način, proučili su, spriječiti na vrijeme opasnost za djecu i moguće štetne posljedice.
Policija je istovremeno kod trojice maloljetnika u Novom Zagrebu pronašla i zaplijenila nedozvoljena pirotehnička sredstva te će protiv njih biti podneseni optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu, izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave zagrebačke.
U sklopu operativne akcije ''Mir i dobro'', policijski su službenici u ponedjeljak navečer na području Novog Zagreba uočili maloljetnika te utvrdili da nedozvoljeno posjeduje jedan komad pirotehničkog sredstva kategorije P1 i jedan komad pirotehničkog sredstva kategorije P2 visokog rizika.
U isto vrijeme, na drugoj je adresi uočen još jedan maloljetnik za kojeg je utvrđeno da nedozvoljeno posjeduje jedan komad pirotehničkog sredstava kategorije F2 te tri komada pirotehničkih sredstava kategorije F1.
U Novom Zagrebu policija je iste večeri pronašla i trećeg maloljetnika te utvrdila da nedozvoljeno posjeduje dva komada pirotehničkih sredstava kategorije F2. U pretragama stanova na području Novog Zagreba nisu pronađena nedozvoljena sredstva.
Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, protiv trojice će maloljetnika biti podneseni optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu, naveli su iz policije. O svemu je obavješten područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Policija upozorava da pirotehnička sredstva mogu uzrokovati ozbiljne ozljede šaka i prstiju, lica, očiju. Roditelje pozivaju da ne poklanjaju djeci opasna pirotehnička sredstva kako bi svi izbjegli neželjene posljedice.
