Drama u Sloveniji: Potjera za hrvatskim razbojnikom završila smrću, specijalci upali u kuću

Policija je u kasnim poslijepodnevnim satima uspjela opkoliti osumnjičenika u kući na području Uršnih Sela. Pokušali su ga nagovoriti da odloži oružje i mirno se preda, no kako do predaje nije došlo, specijalna policijska postrojba upala je u objekt, nakon čega su se začuli pucnjevi. Osumnjičenik je preminuo.