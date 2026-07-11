BIVŠI SPECIJALAC?
Drama u Sloveniji: Potjera za hrvatskim razbojnikom završila smrću, specijalci upali u kuću
Prema informacijama N1 Slovenija, naoružani i opasni razbojnik, hrvatski državljanin, za kojim je policija intenzivno tragala nakon pljačke benzinske postaje na području Črnomlja u petak, pronađen je mrtav. Za sada nije službeno potvrđeno je li tijekom završne policijske akcije počinio samoubojstvo ili su ga usmrtili pripadnici specijalne policijske postrojbe.
Policija je u kasnim poslijepodnevnim satima uspjela opkoliti osumnjičenika u kući na području Uršnih Sela. Pokušali su ga nagovoriti da odloži oružje i mirno se preda, no kako do predaje nije došlo, specijalna policijska postrojba upala je u objekt, nakon čega su se začuli pucnjevi. Osumnjičenik je preminuo.
Prema neslužbenim informacijama N1 Slovenija, osumnjičenik je 41-godišnji hrvatski državljanin i bivši pripadnik hrvatske specijalne policije.
Navodno je prije nekoliko dana počinio i oružanu pljačku u Puli, zbog čega su za njim tragali i hrvatski policijski službenici.
Kako javlja Dnevnik.hr, riječ je o Srđanu Aleksiću, koji je nakon pucnjave u Puli pobjegao u Sloveniju gdje je naknadno pronađen mrtav.
Istarska policija potvrdila im je kako riječ je o 41-godišnjem Aleksiću, za kojim je od četvrtka intezivno tragala i hrvatska policija nakon što je upucao 60-godišnjeg muškarca te pobjegao s mjesta događaja.
U bijegu od petka, oteo taoca
Tijekom bijega, koji je trajao od petka navečer, osumnjičenik je navodno oteo taoca, kojeg je policija, prema informacijama N1 Slovenije, uspjela spasiti. Mještani su pucnjeve čuli i tijekom dana, a prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je tijekom bijega pucao i na policajce. Iznad područja cijeli je dan nadlijetao policijski helikopter, dok je više prometnica bilo zatvoreno.
Policija na području jugoistočne Slovenije za naoružanim je razbojnikom tragala od petka navečer, nakon što je opljačkao benzinsku postaju u okolici Črnomlja. U pljački nitko nije ozlijeđen, a počinitelj je pobjegao kombijem.
Odbio predaju
Potraga je nastavljena i tijekom subote. Prema neslužbenim informacijama N1 Slovenija, policija ga je u kasnim poslijepodnevnim satima locirala i opkolila u kući na području Uršnih Sela, gdje se sklonio. Pokušali su ga nagovoriti na predaju, no nakon što je to odbio, pripadnici specijalne policijske postrojbe upali su u objekt.
Tijekom intervencije začuli su se pucnjevi, a osumnjičenik je smrtno stradao. Još nije poznato je li stradao od policijskih hitaca ili si je sam oduzeo život.
Prema neslužbenim informacijama, tijekom bijega zarobio je taoca, navodno vlasnika kuće u koju se sklonio. Policija je taoca uspjela spasiti, a mještani su ispričali da su tijekom dana čuli pucnjeve dok je trajala potjera za osumnjičenikom, koji je navodno pucao i na policijske službenike.
Policija: Opasnosti više nema, riječ je o hrvatskom državljaninu
Policijska uprava Novo Mesto u večernjim je satima potvrdila da se osumnjičenik u kasnim poslijepodnevnim satima sklonio u jednu obiteljsku kuću na području Uršnih Sela.
"Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji su zaštitili stanare, a nešto poslije 19 sati osumnjičenik je pronađen mrtav. Prve informacije upućuju na to da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu kojeg su zbog nasilnih kaznenih djela tražile i hrvatske policijske vlasti.
Policajci i kriminalisti nastavljaju intenzivnu istragu te utvrđivanje svih okolnosti kaznenih djela. Stanovnike šireg područja Uršnih Sela obavještavamo da opasnosti više nema. Nakon dovršetka očevida policija će napustiti područje, a promet će ponovno biti uspostavljen. Zahvaljujemo svim građanima na iznimnoj suradnji, poštivanju naših upozorenja i strpljenju", priopćili su iz Policijske uprave Novo Mesto.
Zbog intenzivne policijske potrage tijekom dana bile su zatvorene ceste Gaber – Uršna Sela – Novo Mesto, Ručetna Vas – Črnomelj i Semič – Jugorje. Policija je građane tijekom cijelog dana pozivala da se ne približavaju tom području i da se pridržavaju uputa policijskih službenika, dok je iz zraka potragu podupirao policijski helikopter.
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