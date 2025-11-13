Vukušić je nedavno pušten sa služenja zatvorske kazne, a policija ga je privela početkom prošlog mjeseca, i to zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no koncem mjeseca istražni zatvor je ukinut jer su roditelji odlučili koristiti zakonsku blagodat i ne svjedočiti protiv sina, dok je on sam negirao nasilje.