Dvostruki ubojica oborio ženu na križanju pa pobjegao, policija ga uhitila
Bio je priveden radi obiteljskog nasilja, ali je opet na slobodi.
Mate Vukušić, koji je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića, danas je ponovno uhićen u Splitu zbog sumnje da je na križanju Zagorskog puta i Velebitske Audijem oborio pješakinju i pobjegao. Policija ga je pronašla u Hercegovačkoj ulici 10-ak minuta nakon nesreće i privela, piše Dalmatinski portal.
Vukušić je nedavno pušten sa služenja zatvorske kazne, a policija ga je privela početkom prošlog mjeseca, i to zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no koncem mjeseca istražni zatvor je ukinut jer su roditelji odlučili koristiti zakonsku blagodat i ne svjedočiti protiv sina, dok je on sam negirao nasilje.
Vukušić je dvojicu smaknuo pucnjevima iz kalašnjikova na parkingu u Vinkovačkoj ulici u veljači 2007. godine. Ispalio je 28 metaka, 17 ih je pogodilo automobil u kojem su bili Matković i Vukšić. S njima je bio i Ivan Ljubić koji je preživio masakr.
Vukušić je dvojicu likvidirao nakon što su ga mjesecima reketarili i ponižavali. Krajem 2009. presuda od 22 godine zatvora postala je pravomoćna.
