Dvostruki ubojica oborio ženu na križanju pa pobjegao, policija ga uhitila

N1 Info
13. stu. 2025. 17:21
Marko Seper /PIXSELL/ Ilustracija

Bio je priveden radi obiteljskog nasilja, ali je opet na slobodi.

Mate Vukušić, koji je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića, danas je ponovno uhićen u Splitu zbog sumnje da je na križanju Zagorskog puta i Velebitske Audijem oborio pješakinju i pobjegao. Policija ga je pronašla u Hercegovačkoj ulici 10-ak minuta nakon nesreće i privela, piše Dalmatinski portal.

Vukušić je nedavno pušten sa služenja zatvorske kazne, a policija ga je privela početkom prošlog mjeseca, i to zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no koncem mjeseca istražni zatvor je ukinut jer su roditelji odlučili koristiti zakonsku blagodat i ne svjedočiti protiv sina, dok je on sam negirao nasilje. 

Vukušić je dvojicu smaknuo pucnjevima iz kalašnjikova na parkingu u Vinkovačkoj ulici u veljači 2007. godine. Ispalio je 28 metaka, 17 ih je pogodilo automobil u kojem su bili Matković i Vukšić. S njima je bio i Ivan Ljubić koji je preživio masakr. 

Vukušić je dvojicu likvidirao nakon što su ga mjesecima reketarili i ponižavali. Krajem 2009. presuda od 22 godine zatvora postala je pravomoćna.

Mate Vukušić policija prometna nesreća split

