FOTO, VIDEO / Zlostavljao članicu obitelji, iznuđivao je i prijetio joj. Evo što mu je policija sve pronašla u domu

Kako navodi Policijska uprava zagrebačka, muškarac je osumnjičen za prijetnju, nasilje u obitelji, iznudu, omogućavanje trošenja droge te pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede. Uz to, sumnjiči ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.