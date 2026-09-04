BRUTALNO NASILJE
FOTO, VIDEO / Zlostavljao članicu obitelji, iznuđivao je i prijetio joj. Evo što mu je policija sve pronašla u domu
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za više kaznenih djela počinjenih na štetu 47-godišnje članice obitelji.
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Kako navodi Policijska uprava zagrebačka, muškarac je osumnjičen za prijetnju, nasilje u obitelji, iznudu, omogućavanje trošenja droge te pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede. Uz to, sumnjiči ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Policija sumnja da je osumnjičeni navedena kaznena djela počinio tijekom 2026. godine, sve do kraja kolovoza, na adresi stanovanja na području Zagrebačke županije.
U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici pretražili su njegov dom i druge prostore kojima se koristi. Tom su prilikom pronašli pištolj kalibra 6,35 milimetara s pet pripadajućih komada streljiva.
Pronađena su i dva improvizirana, odnosno prikrivena komada vatrenog oružja – jedan u obliku kemijske olovke, a drugi u obliku novčanika za kartice.
Osim toga, policija je pronašla samostrijel s optikom te 11 komada streljiva kalibra .22 LR.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 51-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.
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