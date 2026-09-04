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BRUTALNO NASILJE

FOTO, VIDEO / Zlostavljao članicu obitelji, iznuđivao je i prijetio joj. Evo što mu je policija sve pronašla u domu

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N1info
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04. ruj. 2026. 16:38
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policija
PU zagrebačka

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za više kaznenih djela počinjenih na štetu 47-godišnje članice obitelji.

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Kako navodi Policijska uprava zagrebačka, muškarac je osumnjičen za prijetnju, nasilje u obitelji, iznudu, omogućavanje trošenja droge te pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede. Uz to, sumnjiči ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policija sumnja da je osumnjičeni navedena kaznena djela počinio tijekom 2026. godine, sve do kraja kolovoza, na adresi stanovanja na području Zagrebačke županije.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici pretražili su njegov dom i druge prostore kojima se koristi. Tom su prilikom pronašli pištolj kalibra 6,35 milimetara s pet pripadajućih komada streljiva.

Pronađena su i dva improvizirana, odnosno prikrivena komada vatrenog oružja – jedan u obliku kemijske olovke, a drugi u obliku novčanika za kartice.

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PU zagrebačka
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PU zagrebačka
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PU zagrebačka
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PU zagrebačka

Osim toga, policija je pronašla samostrijel s optikom te 11 komada streljiva kalibra .22 LR.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 51-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.

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Teme
nasilje u obitelji nedozvoljeno oružje oružje oružje zagreb

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