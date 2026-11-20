NA TERENU I RALICE
Kaos u Dalmaciji nakon nevremena: Led na autocesti izazvao nekoliko prometnih nesreća
Snažno nevrijeme koje je u petak, 20. studenoga, nešto nakon podneva pogodilo dijelove Dalmatinske zagore izazvalo je ozbiljne probleme u prometu na autocesti A1.
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Obilna tuča u kratkom je vremenu prekrila kolnik debelim slojem leda, zbog čega je došlo do više prometnih nesreća. Na teren su upućene i ralice kako bi uklonile nakupljeni led.
Kako prenosi Dalmacija Danas, na dionici od Blata na Cetini prema tunelu Stažina na nekoliko je mjesta uočeno između sedam i osam oštećenih automobila. Točan broj vozila koja su sudjelovala u nesrećama zasad nije službeno potvrđen.
Zbog intenzivne tuče, koja je u vrlo kratkom razdoblju zabijelila autocestu, kolnik je postao izrazito sklizak. Prema informacijama s terena, upravo su takvi uvjeti pridonijeli prometnim nesrećama.
Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o trima prometnim nesrećama na autocesti A1 na području Splitsko-dalmatinske županije.
Prva je zabilježena na 382. kilometru autoceste, između čvorova Split i Bisko, u smjeru Dubrovnika. Promet se ondje odvija dvjema prometnim trakama, uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.
Druga nesreća dogodila se na 410. kilometru, između čvorova Šestanovac i Blato na Cetini, u smjeru Zagreba. I na toj je dionici brzina ograničena na 40 kilometara na sat.
Vozačima se savjetuje povećan oprez
Treća prometna nesreća zabilježena je na 407. kilometru autoceste, između čvorova Bisko i Blato na Cetini, u smjeru Dubrovnika, gdje je također uvedeno ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.
Zbog velike količine leda na prometnicu su upućene ralice kako bi se kolnik očistio i omogućilo sigurnije odvijanje prometa.
Za sada nema službenih informacija o mogućim ozlijeđenim osobama.
Vozačima se savjetuje povećan oprez, osobito na dionicama autoceste između Splita, Biska, Blata na Cetini i Šestanovca. HAK upozorava da je potrebno prilagoditi brzinu i način vožnje vremenskim uvjetima te održavati dovoljan sigurnosni razmak između vozila.
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