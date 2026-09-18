Trump će se u UN-u suočiti sa skeptičnim svjetskim čelnicima

Većina europskih i azijskih saveznika odbila je Trumpove zahtjeve za pomoć u sukobu koji je pokrenuo bez konzultacija s njima, a čije su posljedice teško pogodile njihova gospodarstva. Uz visoke cijene benzina u SAD-u i nisku potporu javnosti, Trump bi cijenu mogao platiti i na međuizborima u studenome, kada je u pitanju kontrola njegove Republikanske stranke nad Kongresom.