Dok rat s Iranom traje
Trump će se u UN-u suočiti sa skeptičnim svjetskim čelnicima
Kad se američki predsjednik Donald Trump prije godinu dana obratio Ujedinjenim narodima, hvalio se američkim bombardiranjem iranskih nuklearnih postrojenja nekoliko mjeseci ranije, tvrdeći da je „sve potpuno uništeno“, te izjavio da je uspostavio mir između Izraela i Irana, prenosi agencija Reuters.
Kad se u utorak vrati za govornicu Svjetske organizacije, Trumpće se suočiti s duboko skeptičnom publikom, sve zabrinutijom zbog šest mjeseci rata između američkih snaga i osnaženog Irana, rastuće regionalne nestabilnosti i nuklearne prijetnje koja, unatoč njegovim tvrdnjama, nije nestala.
Premda vojno i gospodarski teško pogođen, Teheran ostaje prkosan, ometa transport nafte kroz Hormuški tjesnac, a posljednjih je dana stekao dodatnu polugu pritiska jer njegovi saveznici hutisti u Jemenu jačaju kontrolu nad ključnim prolazom u Crvenom moru, što dodatno podiže svjetske cijene energenata. Brzo napredovanje hutističkih militanata dovelo je Trumpa u još teži položaj zbog nepopularnog sukoba, zadalo udarac američkom savezniku Saudijskoj Arabiji i razotkrilo ograničenja sposobnosti Washingtona da zaštiti svoje regionalne partnere.
Većina europskih i azijskih saveznika odbila je Trumpove zahtjeve za pomoć u sukobu koji je pokrenuo bez konzultacija s njima, a čije su posljedice teško pogodile njihova gospodarstva. Uz visoke cijene benzina u SAD-u i nisku potporu javnosti, Trump bi cijenu mogao platiti i na međuizborima u studenome, kada je u pitanju kontrola njegove Republikanske stranke nad Kongresom.
„Vidimo što se događa kada predsjednik pokrene rat po vlastitom izboru, a da pritom ne predvidi neželjene posljedice“, rekao je Aaron David Miller, bivši savjetnik za bliskoistočnu politiku u republikanskim i demokratskim administracijama.
U govoru na godišnjem okupljanju šefova država i vlada u New Yorku, Trump će vojnu kampanju, za koju je obećavao da će završiti za nekoliko tjedana, vjerojatno ponovno prikazati kao pobjedu.
Umjesto toga, sukob je prerastao u nestabilnu pat-poziciju, bez ostvarenja Trumpovih ciljeva koji su se tijekom rata mijenjali, dok se istodobno smanjuju Pentagonove zalihe projektila.
Trumpovi problemi dodatno su se produbili otkako su hutistički borci svladali snage jemenske vlade koje podupire Saudijska Arabija, prodrli duž obale Crvenog mora i zauzeli otoke na ulazu u tjesnac Bab el-Mandeb, ključni pomorski koridor, čime je Iran dobio dodatnu mogućnost ugrožavanja globalne opskrbe naftom.
Odgovarajući na pitanja Reutersa, visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je da su Sjedinjene Države usredotočene na sigurnosne interese poput osiguravanja slobode plovidbe Crvenim morem, „istodobno omogućujući našim regionalnim partnerima da preuzmu vodeću ulogu u upravljanju regionalnim sigurnosnim izazovima i njihovu rješavanju“.
Iran je zauzimao tek malen dio Trumpova govora na prošlogodišnjoj Općoj skupštini UN-a. Trump je tada podsjetio kako je tri mjeseca ranije poslao bombardere B-2 da bace bombe teške 13,6 tona, koje su, prema njegovim riječima, „uništile“ kapacitete Teherana za obogaćivanje uranija.
Stručnjaci su, međutim, zaključili da su napadi samo ozbiljno unazadili iranski nuklearni program. „Nijedna druga zemlja na svijetu ne bi mogla učiniti ono što smo mi učinili“, rekao je Trump.
Američki predsjednik, koji je u predizbornoj kampanji obećavao izbjegavati američko upletanje u strane ratove, predstavio se i kao mirotvorac, ponavljajući tvrdnje da je okončao sukobe diljem svijeta, među njima i 12-dnevni rat Izraela i Irana 2025., te ponovno ustvrdio da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Događaji koji su uslijedili u oštrom su kontrastu s tim tvrdnjama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare