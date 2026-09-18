ANALIZA
Tko nakon Kanade? Pusić otkrila s kojim bi se državama EU trebao čvršće povezati
Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu je bila Vesna Pusić, nekadašnja ministrica vanjskih poslova. Govorila je o mogućem približavanju Kanade Europskoj uniji i nicanju novog svjetskog poretka.
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Govoreći o ideji bližeg povezivanja Europske unije s Kanadom i drugim državama, gošća je podsjetila na govor kanadskog premijera Marka Carneyja u Davosu početkom godine.
"To je ideja koju je na neki način formulirao Carney početkom ove godine u svom govoru u Davosu, kada je govorio da dolazi vrijeme srednjih sila. Iako to nije rekao, Carney smatra da su tri velike sile de facto u velikoj mjeri trenutačno na istoj strani – te da je na srednjim silama da osmisle i počnu graditi novi svjetski poredak", rekla je.
Smatra da je najavljeno približavanje Europske unije i Kanade jedan od koraka u tom smjeru.
"Ovaj savez, o kojem se očito razgovaralo prije govora Ursule von der Leyen i premijera Carneyja, jedan je korak u tom pravcu." kazala je.
Tko bi mogao biti sljedeći partner EU-a?
Na pitanje tko bi nakon Kanade mogao biti sljedeći potencijalni partner Europske unije te treba li gledati prema Australiji i Novom Zelandu, gošća je istaknula da je Kanada u ovom trenutku logičan izbor.
"Islandu nije bilo teško reći 'ne', s obzirom na to da uživa gotovo sve prednosti Europske unije. Bilo bi dobro da su se odlučili za nastavak procesa, ali mislim da Island nije osobito ilustrativan primjer za druge zemlje koje su u "čekaonici". Kanada je vrlo logičan partner s obzirom na to da je riječ o državi koja zastupa iste političke vrijednosti i koja je na udaru Trumpove administracije", rekla je i nastavila;
"Postoje države koje su zanimljive Europskoj uniji, koje možda ne bi imale status poput Kanade, ali s kojima bi se moglo raditi na bližoj suradnji. Indija je jedna od njih, kao i cijeli niz afričkih država koje su na neki način prirodan interes Europske unije jer se nalaze u istoj hemisferi", kazala je.
Prema njezinu mišljenju, model bliskog partnerstva kakav se razmatra s Kanadom mogao bi se primijeniti i na Australiju i Novi Zeland.
Može li von der Leyen voditi takav proces?
Na pitanje je li predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osoba koja može predvoditi takav proces, Pusić je izrazila određene dvojbe.
"To je dobro pitanje. Moram reći da nisam sigurna. Pokazala se kao prilično vidljiva liderica Komisije, ali kada je riječ o političkoj viziji budućnosti i odlučnosti u političkom vodstvu, mislim da nije toliko snažna liderica kakva bi Europi u ovoj situaciji bila potrebna", ocijenila je i dodala;
"Općenito smatram da u ovom trenutku postoje tri lidera koja zaista razmišljaju i imaju ideje o novom svjetskom poretku. To su Mark Carney, Alexander Stubb, predsjednik Finske i Pedro Sánchez, španjolski premijer. Sva trojica razmišljaju kreativno i izvan zadanih okvira", zaključila je.
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