Tko nakon Kanade? Pusić otkrila s kojim bi se državama EU trebao čvršće povezati

"Islandu nije bilo teško reći 'ne', s obzirom na to da uživa gotovo sve prednosti Europske unije. Bilo bi dobro da su se odlučili za nastavak procesa, ali mislim da Island nije osobito ilustrativan primjer za druge zemlje koje su u "čekaonici". Kanada je vrlo logičan partner s obzirom na to da je riječ o državi koja zastupa iste političke vrijednosti i koja je na udaru Trumpove administracije", rekla je i nastavila;