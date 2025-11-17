Krvava tučnjava stranih radnika kod Slavonskog Broda: Privedeno više osoba

Prema njegovim riječima, situacija je u nekoliko sekundi eskalirala iz povišenih tonova u agresivno naguravanje, a potom i obračun hladnim oružjem. Atmosfera u kvartu i dalje je napeta. Mještani priznaju da su zabrinuti jer se nasilje odvijalo doslovno nekoliko metara od kućnih pragova, prenosi 035 portal.