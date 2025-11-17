Oglas

Kolonija

Krvava tučnjava stranih radnika kod Slavonskog Broda: Privedeno više osoba

author
Hina
|
17. stu. 2025. 12:24
slovenska policija
N1

Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak u slavonskobrodskom naselju Kolonija dogodio se obračun, krvava tučnjava u kojoj su sudjelovali strani radnici, državljani Vijetnama i jedan Filipinac.

Oglas

Redakcija lokalnog 035 portala objavila je videozapis sukoba, a jedan od svjedoka, mještanin naselja, rekao je kako je pomogao policiji u hvatanju sudionika tučnjave.

Prema njegovim riječima, situacija je u nekoliko sekundi eskalirala iz povišenih tonova u agresivno naguravanje, a potom i obračun hladnim oružjem. Atmosfera u kvartu i dalje je napeta. Mještani priznaju da su zabrinuti jer se nasilje odvijalo doslovno nekoliko metara od kućnih pragova, prenosi 035 portal.

Iz Policijske uprava brodsko-posavske navode da je u sukobu stranih državljana jedan muškarac (23) ozlijeđen oštrim predmetom te mu je pružena liječnička pomoć nakon koje je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Privedeno je više osoba koje se dovode u vezu s događajem, a policija nastavlja istraživanje sukoba koji je potresao mještane mirnog gradskog naselja.

Teme
Kolonija Ozlijeđeni Policija Policijska istraga Slavonski Brod Tučnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ